本土法人力挺！台積電獲利結構性翻轉 目標價喊到2350元

【記者呂承哲／台北報導】台積電（2330）法說會報佳音！2026年資本支出再度上調至520億至560億美元，本土法人出具最新研究報告指出，受惠先進製程N3與先進封裝CoWoS需求持續強勁，台積電動能明顯優於預期，毛利率與每股盈餘同步上修，並在AI需求長線成長帶動下，正式邁入獲利結構性上行循環，重申「買進」股票評級，目標價上調至2,350元。

報告表示，台積電2025年第四季毛利率達62.3%，顯著高於市場共識的60.7%，單季每股盈餘達19.5元，優於原先預估約8%。展望2026年第一季，管理層給出的毛利率指引為63%至65%，主因包括N3、N5與N7製程產能利用率持續緊俏，以及晶圓生產效率改善。基於毛利率優於預期，上修2026年第一季每股盈餘預估10%至20元，季增3%、年增45%。

在中長期展望方面，報告指出，本次法說會釋出三大關鍵訊號：首先，2026年美元營收年增率可望達約30%，其中N3將成為主要營收與獲利成長引擎；其次，2026年資本支出上看520億至560億美元，約70%至80%將投入先進製程，聚焦N2量產爬坡與亞利桑那晶圓廠擴產；第三，AI相關營收2024至2029年的年複合成長率，已由原先預估的中40%上修至中高50%。

法人進一步指出，台積電具備清晰且可行度高的產能擴充計畫，加上在AI晶片製造與先進封裝領域的領先地位，使公司在2026年至2029年間具備高度確定性的獲利上行動能。基於產能利用率優於預期與持續推動成本優化，同步上修2026年全年每股盈餘預估12%至95元。

整體而言，台積電在審慎且具紀律的產能規劃下，能有效因應AI與HPC結構性需求成長，而非採取激進擴產策略，獲利品質在整個產業循環中仍具高度吸引力。因此，將台積電目標價上調至2,350元，並重申「買進」投資建議。

