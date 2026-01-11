本土演員夫妻撞死人！當事人「生不如死」首發聲致歉 最新現況曝光

娛樂中心／綜合報導

演員夫妻檔楊傑宇（右）、吳侑函（左）捲入死亡車禍糾紛。（圖／翻攝自吳侑函IG）

演員夫妻檔楊傑宇、吳侑函遭指控撞到一位過馬路的老奶奶，導致對方不治身亡，夫妻倆向家屬表示只有12萬存款可賠償，隨後封鎖受害者家屬，引發社會譁然。對此，吳侑函今（11）日首度透過IG發聲致歉，強調絕對會承擔起應有的法律與道義責任。

吳侑函認生不如死，呼籲外界停止惡意攻擊。（圖／翻攝自吳侑函IG）

吳侑函透過聲明表示，她這段時間正努力在支離破碎的日常中找回平靜，唯有讓自己保持穩定的狀態，才能更有力量去面對與處理後續相關事宜，同時她也說明，近期調整社群動態並非刻意隱匿任何事實，「而是因為我身為平凡人，在面對排山倒海的指控時， 這是我在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。」

廣告 廣告

吳侑函強調，事發後，老公楊傑宇始終和家屬、保險公司以及警察機關保持聯繫，雙方從未中斷溝通。面對網路上鋪天蓋地的言論，吳侑函坦言自己的身心承受極大壓力，也因此感到生不如死，她希望外界能給予這份案件一份尊重與處理空間，不要再出現惡意造謠、互相傷害的言論。

吳侑函發聲道歉。（圖／翻攝自吳侑函IG）

根據死者家屬在社群平台Threads的控訴，事發當下老奶奶在行人號誌顯示綠燈時行走於斑馬線，卻不幸遭楊傑宇夫妻撞擊身亡，家屬表示，兩人事後曾前往靈堂下跪痛哭，但隨後卻封鎖家屬的聯絡方式，並聲稱名下僅有12萬元存款可作為賠償。

對此，楊傑宇解釋，當時死者家屬為了考量其經濟能力，詢問「存款有多少」，他才如實告知帳戶餘額，從頭到尾都沒有說過只賠償這個金額。他強調，強制險200萬元已先行理賠，後續雙方都很努力跟第三人責任險談賠償，絕無逃避之意。

更多三立新聞網報導

趙學煌癱瘓26年離世！「妹妹」王淑娟忍痛送別：不痛不麻了

陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」

不是阿妹＋Jolin！A-Lin藝名「都市傳說」真相曝光 本尊親自解答

莫莉捲前助理輕生風暴！「尾隨、緊抓IU」黑歷史遭挖 韓媒氣炸：別碰她

