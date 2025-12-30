本土物流淪詐團共犯！轉運幽靈包裹「抽8%」 幫付2.3億廣告費

14家物流公司涉嫌參與一頁式網頁詐騙集團，協助轉運幽靈包裹並抽取8%報酬，3年來替詐騙集團支付高達2.3億元網路廣告費用，非法獲利逾1800萬元！民眾網購收到的商品往往與訂購內容不符，警方查扣現金170萬元、小客車等證物，18名幹部依詐欺、銀行法等罪嫌移送偵辦。

物流業淪為幫兇！ 14家公司資助團轉包裹狂撈2.3億廣告費。(圖／翻攝網路)

刑事局警方近期掃蕩一頁式網頁詐騙活動，揭露14家物流公司涉嫌參與詐騙集團非法營運。這些物流公司不僅協助詐騙集團轉運幽靈包裹，每筆還抽取8%的金額作為報酬，更替詐騙集團支付網路廣告費用，三年間總計支付高達2.3億元。警方追查發現，這些公司透過轉運境外包裹給消費者，再將貨到付款的金額透過地下匯兌方式轉給詐騙集團的海外帳戶，非法獲利至少超過1800萬元。

警方調查發現，這些詐騙案件通常從手機或網頁廣告開始。當民眾滑動網頁時，會出現各種產品廣告，點擊後便進入一頁式網頁，介紹產品並要求民眾加入Line好友下標，再透過取貨付款方式完成交易。然而，這些都是詐騙手法，背後不僅有境外詐騙集團操作，還有台灣14間物流公司共同參與。

一頁式網頁，介紹產品並要求民眾加入Line好友下標，再透過取貨付款方式完成交易。(圖／TVBS)

在物流倉儲中，除了正常配送的物品外，還存放著來自詐騙集團的幽靈包裹。近年來，網購詐騙案件層出不窮，包括消費者網路下單烏魚子卻收到地瓜乾、購買蕗蕎變成蒜頭等情況。刑事局中打和台北市警方追查假廣告的資金來源，發現從111年到113年間，這14間物流公司支付了2.3億元的廣告費。

從111年到113年間，這14間物流公司支付了2.3億元的廣告費。(圖／TVBS)

刑事局偵六大隊第六隊隊長詹明佳表示，民眾的金錢被匯集到這14間物流公司後，一部分按照詐騙集團指示用於支付台灣在地的廣告投放費用，另一部分則被匯往國外。詹明佳進一步解釋，這些一頁式廣告內容多為減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜等產品，但民眾收到包裹後卻發現是低廉的詐騙商品，此行為涉及詐欺及地下匯兌等罪嫌。

民眾的金錢被匯集到這14間物流公司後，部分詐騙集團指示用於支付台灣在地的廣告投放費用。(圖／TVBS)

警方已在這些公司查扣現金170萬元、小客車以及合約書等資料，並通知14家公司負責人和18名幹部到案說明。相關犯嫌已依7至10萬元不等金額交保。全案依涉嫌詐欺、銀行法等罪嫌，移送桃園地檢署進行偵辦。

