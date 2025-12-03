本土男星積欠上億巨債！鬆口「不赴中國發展」原因 罹病現況曝光

記者徐珮華／綜合報導

59歲徐亨演出多部八點檔，曾以《意難忘》拿下金鐘獎最佳男配角獎，演技備受肯定。然而表面風光的他，2012年卻因投資失利慘賠新台幣10億元，這些年歷經破產、離婚、母親過世、罹患腦瘤等一連串打擊。近日他在節目中分享近況，也鬆口當年積欠大筆債務，卻不願意赴中國發展的關鍵原因。

徐亨近況曝光。（圖／翻攝自徐亨臉書）

徐亨早年演藝事業有成，全盛時期同時參與兩部戲劇、兩檔綜藝節目，另外還有節目通告及額外活動，一度有半個月至一個月都睡在攝影棚。他透露拍攝《意難忘》期間，一年擁有上千萬元收入；豈料後續3度投資失敗，欠債高達上億元，也以自身經歷苦勸：「當演員最重要是要守得住，千萬不要亂投資。」

廣告 廣告

徐亨錯過赴中發展最佳時機。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇！》YouTube）

如今徐亨不排除靠著直播、拍攝短劇、廟會活動等管道增加收入，感謝債主體諒他的困境，不給壓力慢慢償還債務。至於是否考慮到中國發展，他坦言過去許多作品都在當地播出，只是當時台灣戲約不斷，「以前有時機去的時候沒去，現在去根本來不及了。現在要去的話，對我們來說已經晚了，那邊已經太多人了。」

更多三立新聞網報導

閃兵藝人快看！動力火車顏志琳「涼山特勤隊」退役 低調說話了

丫頭結婚5年！老公王惟立「願意放棄急救」認了：不想那麼痛苦

袁惟仁臥床5年突送醫急救！親姊20字發聲 「寒月的夕陽」吐心境

蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網驚：比小論文還厚 蔡阿嘎出手了

