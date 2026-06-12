本土登革熱爆群聚感染！高雄民生醫院確診5例 院方急降載管制

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高雄上月出現今年全國首例本土登革熱確診個案，昨又爆發市立民生醫院院內群聚感染，一口氣增加五例本土登革熱確診個案，感染源不明，全市累計達六例。衛生局指出，一名七十八歲女病患確診後，院方擴大採檢同樓層病房另四名住院病患染疫，即日起病房降載、病患只出不進。

此案是繼二○一八年台中醫院的兩例登革熱群聚後，第二起醫院登革熱群聚案件。疾管署表示，成立機動防疫隊南下協助進行化學防治、孳生源清除及擴大採檢，盡速找出潛在感染者，避免疫情擴散。

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高雄市五月廿三日出現首例本土登革熱個案，前鎮區六十六歲修車男因高燒伴隨頭痛與肌肉痠痛前往診所就醫，經ＮＳ１快篩與ＰＣＲ檢驗後，確診感染第一型登革熱，後因隱匿活動史遭衛生局重罰十八萬元。

昨公布新增五例本土登革熱確診個案，均為民生醫院住院病患。衛生局說，指標個案為七十八歲女性，五月廿九日至六月十日入住民生醫院，出院隔天因發燒、頭暈及噁心等症狀再度就醫，經檢驗確診感染登革熱第二型，院方連夜針對六樓病房擴大採檢，相鄰病室另檢出四名陽性個案。

衛生局調查，此次確診個案皆為住院病患，感染來源仍待釐清，回溯自五月廿七日起相關接觸者及住院病患進行採檢，截至昨日中午十一時完成一三一人，目前五例確診個案均集中在六樓的三間病室，其中三人為七十九歲至九十一歲高齡長者，持續接受治療。

民生醫院啟動病房降載措施，將六樓住院病患移往其他樓層進行隔離，並針對近期出院病患及陪病者，逐一聯繫採檢，進行疫調追蹤。

高市衛生局副局長潘炤穎分析，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，負責新進移工三日內登革熱篩檢，及收治疑似或確診登革熱患者，另受連日降雨影響，院區排水設施及周邊環境出現積水，病媒蚊孳生源不易完全清除，以致院內局部區域登革熱傳播風險升高，初步研判是院內群聚感染案件。

民生醫院院區露台排水槽、地面凹洞孳生孑孓，已遭衛生局裁罰一萬五千元。衛生局統計，今年以來累計本土病例已達六例、境外移入病例則為八例。

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