本土社團催生「李登輝圖書館」 保存台灣民主轉型歷史資產

台灣永社等多個本土社團，今(4)日再度呼籲政府推動設立「李登輝紀念圖書館」，並強調這不是為了紀念個人，而是希望保存台灣在李登輝政府時期，推動民主化進程的歷史記憶，讓世代永存。

2026年我國總統民選制度將滿30年，也是台灣民主制度的重要里程碑。台灣永社等20多個本土團體，4日在台北召開記者會指出，回顧我國民主化的歷程，被外界美譽為「民主先生」的前總統李登輝功不可沒。為呼應這重要的民主成就，政府應儘速推動設立「李登輝圖書館」。

本土團體表示，期待借鑒美國總統圖書館的制度，將90年代台灣民主轉型時期重要的歷史文件資料，能轉化為公開資產並妥善陳列、保存，成為這個世代，甚至是下個世代台灣人民的教育資源。辜寬敏基金會副董事長林宜正說：『(原音)今天在台灣社會45歲或50歲以下的公民，可能多數都分不清楚1992年之前的台灣，我們希望藉由李登輝紀念圖書館的設立，讓這一段台灣民主化、國家正常化的歷程，我們希望留下最完整的紀錄。』

台灣永社研究員彭至誠則說明，本土團體在2020年就曾呼籲設立「李登輝圖書館」，當時政府雖表達善意，但至今卻仍未有消息。今天設立這個圖書館不單僅是為了紀念李前總統，而是要建立一個物理的錨立點，讓重要的民主歷史不被遺忘。彭至誠說：『(原音)所謂的民主記憶並不是對某一個人的教條式頌詠，而是透過物理的錨定點，使人不斷的去反思李登輝前總統在執政與卸任之後，為台灣民主永續所開闢的各種路徑、各種方法。』

台灣北社社長羅浚晅也指出，上個世紀的最後十年，台灣走向民主，但中國至今仍停留在六四事件的鮮血鎮壓，就是因為當時台灣有偉大的公民，也有願意推動民主轉型的領導人李登輝。如今中國集權的境外威脅仍試圖壓迫台灣，我們更要向李登輝致敬，提醒自己民主需要守護，台灣的方向由台灣人自己決定。(編輯：宋皖媛)