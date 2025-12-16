本土第三勢力大集結！「台灣前進陣線」今成立 全力備戰2026選舉

即時中心／潘柏廷報導

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟與無黨籍參政者，今（16）日上午召開記者會正式宣布成立「台灣前進陣線」，同時也發表《行動綱領》並簽署候選人承諾書，而行動綱領更指出，台灣前進成員承諾在2026年地方選舉，選區絕對不衝突，集中力量最大化，為台灣大局而最大化。







時代力量主席王婉諭表示，立法院有藍綠白三個政黨，但卻沒有第三勢力，只有執政的綠營及反綠的藍白陣營互相砍殺，而台灣人民真正需要的不是形式上的第三個政黨，而是真正的第三勢力。

王婉諭認為，透過第三勢力的理想與清廉，希望調解刺激藍綠為主的體系，對外要能團結台灣抵抗中國侵略、對內從中央到地方都應要監督制衡，並拒絕行政、立法、執政、在野一方的專斷獨大。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，這次的台灣前進是經過、超過一年半的磨合，而且夥伴彼此熟悉且信任，更重要的是他們共同簽署這次的《行動綱領》，將共同承諾會縮減貧富差距、改善勞動條件、推動居住正義、強化性別平權、尊重差異打造安全無礙的公共空間、守護山林海洋農地保育生態、促進能源轉型等進步價值，這就是進步勢力的大合作。

同時，甘崇緯喊話，他們將有效整合珍貴的進步選票，衝破舊有的框架，打造一股強大的進步力量，為2026地方選舉開創台灣民主史上最充滿希望的新局。

台灣前進陣線LOGO。（圖／民視新聞）

由於「台灣前進陣線」的設計LOGO是飛魚，小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵解釋，飛魚是台灣非常具有特色的物種，飛魚不是一路滑翔，而是一次一次躍出海面，在海面當中確認方向再回到水中繼續往前，「對我們來說，這就是一個政治應有的樣子，不是靠一波激情往前衝，是在清楚規則下一次一次修正後再前動」。

另台灣前進的名稱為「TAIWAN GO GO」，台灣基進黨主席王興煥也解釋，其實是向1971年波特少棒時，台獨聯盟的前輩用小飛機拖著「台灣獨立萬歲 GO GO TAIWAN」布條表達致敬。

因此，王興煥呼籲，台灣有90%民意都是拒絕被中國統治，而台灣前進的集結就是要讓90%民意，全部如實按照政治認同、意識形態光譜的分布，全部集結到台灣本土政黨，不應讓中國代理人的國民黨、民眾黨握有國會多數，這也是台灣前進成立最大的宗旨。

王興煥更強調，《行動綱領》的其中兩項則為：一，台灣前進成員承諾在2026年地方選舉，選區絕對不衝突，集中力量最大化，為台灣大局而最大化、二，堅持與中國敵我邊界，絕對不與親中曖昧勾結。

最後，王興煥也喊話，台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨以及無黨籍成立的「台灣前進」是守護台灣隊伍的壯大，要爭取台灣民族命運自決的權利，要打造一個落實國民主權、權力分立、保障人權的台灣新共和。

台灣前進陣線行動綱領。（圖／民視新聞）

