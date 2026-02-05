▲本土精品咖啡進駐清境核心商圈，TGC台灣咖啡接棒原星巴克據點。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】統一清境商圈迎來重要轉型契機，本土品牌「TGC台灣咖啡」近日正式進駐原星巴克據點，並完成空間與營運整合升級。清境農場表示，藉由高海拔觀光優勢與標準化品控系統，推動在地咖啡產業由「農業生產」邁向「精品品牌化」，同時建立可追溯的溯源體系，讓國際旅客在旅途中深度體驗台灣農業所蘊含的人文價值，為清境商圈產業升級立下嶄新里程碑。

清境農場指出，當咖啡文化成為日常生活的一部分，消費者所選擇的不再只是一杯飲品，而是一種生活態度。參考國際咖啡品牌在海外市場的更迭趨勢，TGC台灣咖啡的進駐更凸顯在地品牌的競爭優勢。本次升級重點涵蓋品牌識別、原料製程及服務體驗全面標準化，門市不僅對接國際精品咖啡規格，更導入統一選豆與烘焙機制，深化與南投在地農友的合作關係，成就「一杯有溫度的咖啡」。

場方強調，這波「咖啡新浪潮」的核心在於對品質的極致追求，透過風味設計展現南投不同山頭的微氣候特色。品牌雖然更迭、地景有所轉變，但由本土精品咖啡接棒，更能展現台灣咖啡產業的自信，也讓消費行為轉化為實質支持在地農產的力量。

清境農場進一步指出，未來該門市將規劃產區豆輪替、杯測體驗等活動，引導消費者以感官認識台灣咖啡的多元風味。發展核心在於「可追溯」與「穩定品質」，透過透明的風味輪廓建立消費者信任，同時確保生產端獲得合理回報，進而帶動南投山區整體農業產值提升。

透過接軌國際第三波咖啡浪潮，TGC台灣咖啡也傳達出「喝本土咖啡不只是情懷，更是產業未來」的核心精神，期盼讓台灣咖啡在國際市場中具備長遠且永續的競爭力。