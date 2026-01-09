本土與進口洋蔥看得出來嗎？專家3點差異 早餐店最愛用這種

洋蔥對人體的好處是經科學肯定的，而到市場選購洋蔥時，發現洋蔥外觀竟存在巨不同！想要知道差別何在，聽專家說明馬上懂。

資深菜販廖炯程特別為洋蔥這個題目拍攝短影音，原因是很多他的粉絲都在問：洋蔥長得不一樣，有的尖，有的圓，該怎麼選呢？廖炯程說，洋蔥主要有本土和進口兩種選項，營養程度差不多，但適用在不同的烹調訴求，各有優點。無論是甜度高的進口洋蔥，或是口感更佳的台灣洋蔥，只要善加利用，都能為餐桌上的佳餚增添美味。

進口洋蔥：外型圓硬 水分高

廖炯程指出，目前市面上的進口洋蔥外皮顏色深，圓圓亮亮，而且質地硬實，甚至比台灣洋蔥還要緊實。本土產的洋蔥呈水滴型，他解釋，進口洋蔥的甜度和水分含量都很高，但吸水性也強。

台灣洋蔥：口感更佳 耐存放

雖然進口洋蔥水分多，但廖炯程建議，消費者還是選購台灣洋蔥，風味較濃。不過，他也強調，這並不代表進口洋蔥沒有其用途。像是許多早餐店老闆偏好使用進口洋蔥，因為其不易出水，夾在漢堡或是吐司裡，比較不會濕透。

一次購買一袋更划算

廖炯程提醒，進口洋蔥的保存期較長，消費者可以一次購買一整袋，更加經濟實惠。透過正確的保存方式，進口洋蔥能夠維持更長的新鮮度，減少食材的浪費。

◎ 圖片來源／翻攝自廖炯程臉書

◎ 資料來源／廖炯程菜販

