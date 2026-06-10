本土花生價慘跌3成！美零關稅進口預期衝擊 張麗善促建防範機制

雲林縣長張麗善今(10)日受訪表示，希望此時不要壓低花生價格，如果真的有不肖業者，希望要嚴格查察，而政府也應該即刻防範因零關稅對農民造成衝擊。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕國內花生市場國產花生市占率7成，現階段花生開始採收，預計6月下旬進入盛產期，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，開盤價格每台斤交易價約35元，跌幅達三成。雲林縣長張麗善今(10)日受訪表示，希望此時不要壓低花生價格，如果真的有不肖業者，希望要嚴格查察，針對零關稅對農民造成衝擊，政府應針對偏低的價格要有一些防範機制來保護農民。

台北市長蔣萬安與雲林縣長張麗善、立委張嘉郡今天下午共同為「雲林良品」農特產品站台行銷，針對美國零關稅花生即將進口，張麗善表示，希望本土花生能有穩定價格，因為農民也會受到價格上的威脅，都希望不要在此時，壓低花生的價格，如果真的有這樣的不肖業者，他們是希望嚴格查察，應要體恤所有農民，他們生產真的很辛苦，除了看天吃飯之外，還要面對到國際貿易的情勢壓力。

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張麗善表示，站在農業大縣，保護花生農的立場，希望既然已經美國國際貿易零關稅的花生要進口，現在還沒進口，他們政府部門應要做從長計議，針對偏低的價格要有一些防範機制保護農民，這是當務之急，也是他們應該做的預警機制，讓農產品價格穩定，讓農民安心，這是刻不容緩要做的事。

張嘉郡也指出，今天在立院審查農業部預算時，她也提出主決議，針對美國花生將零關稅、無限額進口，花生農可能造成影響與損失，第一點是提高轉作金，目前轉作金一公頃三萬五千元，希望提高兩倍或三倍，讓在地花生跟進口花生在成本是一個起跑點。第二點，不只有花生，還有其他農產，都需要原產地標示入法，保障台灣農民的權益。這兩點可以落實的話，也可以對農民有一些保障。

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