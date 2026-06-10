本土花生價格暴跌約四成 張嘉郡籲提高農業部轉作獎勵金

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國民黨立委張嘉郡。張嘉郡辦公室提供



記者周志豪／台北報導

民進黨政府將開放美國花生零關稅進口，導致雲林第一期花生採收，開盤價大跌三、四成，創10年新低。國民黨立委張嘉郡今要求，農業部儘速研議提高轉作價格，並落實標示原產地，以保障本土農民的生計與消費者的知情權。

張嘉郡今日也在立院經濟委員會提出主決議，要求農業部一個月內，針對即將開放美國零關稅花生進口，研議提高現行每公頃3萬5千元的轉作獎勵金，以保障本土農民的生計。

張嘉郡表示，第一期花生因市場庫存量大，再加上美國花生零關稅進口的預期心理，導致下游廠商不願提前下訂單等，都重挫花生價格。

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張嘉郡呼籲，農業部除已承諾要落實「產地標示」，協助消費者識別國產花生；建制「冷鏈及乾燥中心」等，還應針對加工食品落實「原料原產地」明確標示，避免讓進口花生等零關稅叩關產生「洗產地」的爭議。

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