本土語文跨縣市交流 激盪客語教學新火花

新北市本土語文輔導團客語組長李顯鎮期致力於客語教學教材的研發與推廣，除深耕新北市校園外，也積極規劃跨縣市教學交流活動，分享教學實務經驗，透過互動與觀摩激盪多元火花，持續推動客語教學向前邁進。像是客語組團員前往基隆市武崙國小進行教學交流，雙方進行溫馨的相見歡儀式，並致贈由新北市本土語文輔導團客語組自行研發的客語教材予該校學生，象徵教學資源共享與交流情誼。

此次授課對象為一年級學生，由團員劉玉英老師擔任講師，運用創新的「數位貼紙書」教材，帶領該班24名學生學習一天開始的上學前準備情境，包含向父母問候、吃早餐及揹書包上學等生活用語。透過數位互動設計，學生能快速上手，學習過程自然又有趣。此外，課程也融入「客庄12節慶拼圖」，介紹臺灣各地具代表性的客家節慶文化，如臺中東勢新丁粄節、美濃送聖蹟文化節、雲林紹安客家文化節、海客文化藝術季及臺東好米收冬季等，讓學生在遊戲中認識客家文化的多元樣貌。

新北市本土語文輔導團客語組召集人李顯鎮校長表示，此次教學交流不僅讓團員體驗基隆在地學校的特色與文化，也能將交流所得轉化為未來教材研發的重要元素，收穫豐富。此次參訪交流，獲得武崙國小校長、教師及學生的熱烈迴響與正向回饋，透過跨縣市教學交流擦出不同火花，活絡本土語文教學，朝向共好共學的目標邁進。