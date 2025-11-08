本土豬解禁！賴清德開吃滷肉飯、刈包 籲民眾守護台灣味
非洲豬瘟病例沒有往外擴散，15天的禁運禁宰管制在昨天解禁，總統賴清德今（11/8）日在社群分享影片，表示滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成，未來要請國人繼續努力守護台灣豬，不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，政府也會全力防疫。
賴清德在分享影片，畫面中，桌上擺滿滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等民間美食，他說，這些都是大家最熟悉的日常台灣味，也都是用台灣豬做成的喔，「就像前面這一盤，像滿漢全席一般。」
賴清德說，過去一陣子，因為防範非洲豬瘟，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，但是從這週末開始，大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食。
賴清德強調，他要請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。
最後，賴清德在貼文加上hashtag「你的台灣豬已上工」、「大吉大利今晚吃豬」。
