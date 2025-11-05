本土豬隻7日解禁運宰 賴清德：仍禁止廚餘養豬

非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日召開記者會，農業部長陳駿季宣布，明（6）日中午12時開始解禁活豬運輸，7日凌晨0時解禁豬隻批發、拍賣、屠宰、屠體運輸。對此，總統賴清德呼籲，目前仍維持禁用廚餘養豬，切勿從海外帶回違禁的肉製品。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德今日傍晚臉書發文提到，非洲豬瘟疫情未擴大，稍早應變中心已宣布，台中非洲豬瘟案仍維持「單一案例」、「單一來源」且「無擴散跡象」的結論。由於疫情並未擴大，明日中午起恢復活體豬隻運送，7日0時起，恢復拍賣、屠宰、屠體運輸；預計8日，市場會開始供應溫體豬，讓國人可以安心享用美味的台灣豬。

農業部長陳駿季。（圖／中天新聞）

賴清德表示，在決定恢復本土豬隻運銷時，中央也在今天同步啟動全國53場的擴大清消作業，確保開市一切順利。政府也同時針對第一級生產鏈業者，如養豬場、豬農、承銷人、傳統肉攤及屠宰場等，自11月7日起開放各項補助方案受理，一起跟業者們度過難關。

賴清德再次強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，但對於台灣豬來說，卻是致命疾病，仍要仰賴出入境的國人朋友多加注意，切勿從海外帶回違禁的肉製品。

賴清德提醒目前仍維持禁用廚餘養豬。（圖／賴清德臉書）

賴清德重申，為了確保完全消除疫情對台灣豬的威脅，目前仍維持禁用廚餘養豬，後續無論是強化完全蒸煮的流程、或是邊境管理查察等手段，政府都會繼續推行，也希望業者及地方政府共同配合、在解禁後仍落實防疫措施，讓我們一起努力、一起守護台灣豬。

