本土買不贏外資！三大法人續賣超162億元 台股苦守季線

台股本周持續籠罩在美股走弱與 AI 泡沫疑慮之中，大盤連日震盪走低。18 日台股開低77.72點、以27,447.45點開出，盤初在電子權值股走弱拖累下，跌點一度擴大至174.44點、下探27,350.77點，再度回測季線，市場氣氛偏向保守。

台股本周持續籠罩在美股走弱與 AI 泡沫疑慮之中，大盤連日震盪走低。台股示意圖。本報資料照片

盤面上，日月光投控（3711）、廣達（2382）、華碩（2357）、聯發科（2454）等電子要角同步走弱，金控龍頭富邦金（2881）亦翻黑小跌，拖累指數表現。不過，尾盤在權王台積電（2330）臨收拉抬收平下，國泰金（2882）、南亞科（2408）、統一（1216）等大型股也聯袂走高，成功收斂跌幅，終場指數下跌56.64 點、收在27,468.53 點，季線失而復得；成交值則降至4,464.05億元，追價力道轉弱。土洋法人持續對作，三大法人再賣超162.64億元。

統計 18 日，外資及陸資（不含外資自營商）賣超270.05億元，連4日賣超；投信則逆勢買超36.07億元，展現內資撐盤意圖；自營商合計買超71.35億元，其中自行買超101.48億元、但避險部位賣超30.13億元。

從成交動能觀察，18 日成交值超過百億元的個股共有6檔，股價表現分歧。台積電以434.84億元居冠，股價持平；華邦電（2344）成交值達401.95億元，收漲0.81%、至74.5元；華通（2313）、群聯（8299）分別回檔，台新新光金（2887）與鴻海（2317）則一漲一跌，資金快速輪動。

成交量方面，單日成交量超過10萬張的個股共有8檔，其中台新新光金以55萬張蟬聯人氣王，華邦電、力積電（6770）、旺宏（2337）等記憶體相關個股也名列前茅，顯示短線資金仍偏好題材與流動性兼具的標的。

法人指出，在外資持續調節、成交量縮的情況下，台股短線仍處於高檔震盪整理格局，後續能否止穩，關鍵仍在於外資賣壓是否趨緩，以及權值股能否持續扮演撐盤角色。

