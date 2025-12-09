本土首例球黴菌症 男疑清潔貨櫃吸入

衛福部疾管署昨公布本土首例感染「球黴菌」個案，從事貨櫃作業五十多歲本國籍男性疑似於負責貨櫃內部修補及清潔工作時，吸入含有球黴菌的粉塵，而被感染，症狀為倦怠、咳嗽、呼吸喘等，檢驗證實了感染球黴菌，所幸並未危及生命。

疾管署防疫醫師李宗翰表示，該名個案並無糖尿病、免疫力低下等慢性疾病，八月初出現類流感症狀，一兩周後就醫，醫師於檢查時透過支氣管鏡取得檢體，進行微生物檢驗，培養出黴菌。因其型態與球黴菌相似，檢體被送至疾管署實驗室，確認是球黴菌感染。

李宗翰指出，此個案於球黴菌潛伏期間沒有出國史，研判國內首例本土個案，推測感染源與貨櫃維修的暴露有關，疑似裝載過程中，有受汙染塵土被帶入貨櫃內，或是附著於貨物表面，當進口貨櫃至我國海港卸貨時，個案於修補及清潔空貨櫃時，因敲敲打打而產生含有球黴菌的粉塵，個案吸入後感染。

疾管署發言人林明誠指出，球黴菌並非法定傳染病，不會人傳人，多數感染者症狀及表現不明顯，約四成於潛伏期一至四周後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀，其中九成患者自行痊癒，但免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患、孕婦等高危險群，一旦被感染，肺部或其他部位容易出現嚴重感染，致死率低於百分之一。

林明誠提醒，台灣貨櫃運輸往來頻繁，出入境工作人員、貨櫃作業相關從業人員應多加注意，建議工作時配戴口罩，定期健康檢查，如咳嗽超過一周，就應提高警覺。若確診為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病等高危險群，醫師開立抗黴菌藥物，即可對症下藥。

黴菌症在國外並不少見，台大醫院今年八月表示，近年來收治十三例境外移入球黴菌確診個案，均有美國西部或南部等旅遊史。外科部主任陳晉興指出，這些病人一開始被診斷為肺癌，少數病友還接受胸腔手術，最後才確診為感染所致。

疾管署比對台大十三例境外移入個案，加上八例文獻資料，其中一例重複，總累積二十例境外移入個案。北部地區五十多歲男性為本土首例感染「球黴菌」個案，應屬廿一例。

