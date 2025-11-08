本土＋３ 南市登革熱警戒至11/24

立冬後的氣溫仍適合病媒蚊繁殖，下週颱風也預計將挾帶降雨，南市府衛生局提醒市民留意孳清，確實清除積水容器。（南市府衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

南市近期新添三例登革熱本土病例，雖然立冬剛過，但南部氣候溫和仍適合病媒蚊生長，且近期鄰近高雄也才新增本土病例。南市衛生局也提醒不可輕忽防範，需待本月廿四日才能解除傳播風險，下週受颱風影響恐導致降雨，也呼籲市民留意清除積水及孳生源。

截至本月七日，國內登革熱本土病例累計廿七例，包括新北、高雄的新增個案，境外移入病例新增四例，共計二二一例。台南市部分共計確診十九例，包括境外十六例、本土三例，預估將至本月廿四日才能解除傳播風險。

南市登革熱流行疫情二級指揮中心七日再開防治會議，根據統計，目前於本土病例工作、居住及活動環境所設置的誘卵桶，監測的平均卵粒數皆有下降，後續也將持續動員巡查孳清，降低社區傳染風險。 針對這波群聚疫情，衛生局共採檢三九六人，健康監測八九三人，無新增病例，監測民眾無不適情形，也持續會同環保局、工務局、水利局等單位監測工地、社區環境，共同防治登革熱，保全防疫成果。