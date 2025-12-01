本土「石門、苗栗」大閘蟹上市！ 主打新鮮...但量少

10－12月是大閘蟹盛產季。（圖／東森新聞）





10－12月是大閘蟹盛產季，但先前中國大閘蟹藥物超標，無法進到台灣，導致部分價格調漲，許多人想吃吃不到、又怕不健康，其實也有本土養殖的大閘蟹，像新北石門、台北市區，都有店家在賣，但今年數量也有限，不是公蟹母蟹都吃得到。

大閘蟹殼一掰開，熱呼呼冒煙，黃澄澄的蟹膏黏在殼邊，盛產季一到，新北石門大閘蟹超級熱賣。

民眾：「我們的台灣的比較好吃，（大閘蟹）膏比較飽滿，他的（大閘蟹）膏吃起來的話，會比較像蛋黃。」

民眾：「因為現在是（大閘蟹）盛產季，然後所以就是趕緊，當季的時候來吃，然後一次都會吃兩隻，非常的濃郁鮮甜。」

本土大閘蟹搶市場，還有香港民眾特別來吃因為先前中國大閘蟹藥檢沒過，無法進到台灣，也導致部分價格上漲，許多人想吃吃不到又會怕，別擔心，像是石門、苗栗，其實也有業者自己在養殖，不過也有部分民眾認為，本土的沒這麼好吃，中國大閘蟹，肉質比較肥、蟹黃比較濃。

新鮮的大閘蟹馬上剝開來看看裡面長什麼樣子，裡面蟹膏超級多，不過還是要提醒大家，吃的時候要注意，像是這一塊白色的部分就是蟹心，也就是大閘蟹的心臟，因為比較寒，吃的時候建議剝掉，還有旁邊是大閘蟹的肺，一樣也要記得剝掉不能吃。

新北大閘蟹業者江老闆：「在11月這段時間，就有白膏啦，有那個黃色的膏跟白色的，啊吃起來就會黏嘴巴。」

本土養殖大閘蟹主打新鮮但因為不好養，數量也有限，老闆透露，10月開始賣，現在整體數量只剩三分之一，而且幾乎只有公蟹。另一間台北知名的大閘蟹店，同樣主打蟹膏新鮮，還是產地直送。

台北大閘蟹業者：「讓牠在（養殖場）裡面，吃更多的食物，比如說蛋白質，所以會增加5％－10％的重量。」

另外也有業者透露，通常從中國來的大閘蟹，捕撈到台灣等藥檢放行要5－7天。台灣本土養殖主打新鮮，也讓熱呼呼大閘蟹，秋冬一到生意變好。

