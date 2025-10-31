本土「護理女神」遭傳國外猝逝！閨密「雪碧」全說了

娛樂中心／綜合報導

擁有甜美外型與傲人上圍，IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出謝侑芯在國外因「突發健康意外」離世。好友、網紅雪碧在臉書寫下悼念文，稱自己哭了很久，表示對方才31歲，大嘆：「為什麼上天總是不眷顧好人。」









謝侑芯因火辣身材加上擁有護理背景，被粉絲譽為「護理女神」。（圖／翻攝謝侑芯IG）

雪碧在臉書發文指出，謝侑芯是在20日斷聯，她強調本來等對方回國後，想一起做好多事。與謝侑芯斷聯後，雪碧坦言：「我的心就很亂，前幾天還夢到你罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我。收到消息以前，我還希望一切不是真的，我哭了很久很久。31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這件事讓我悲痛欲絕！」

雪碧指出謝侑芯是在出國拍攝期間，遇到突發健康意外。（圖／翻攝謝侑芯IG）





雪碧透露，謝侑芯是在海外工作期間，遇到突發的健康意外。她也呼籲：「相信是她的朋友大家都很難過，但可以不要再去聯繫她家人嗎？家人已經很痛苦了，後續一切都有人處理，所以希望關心她的朋友不要再訊息家裡的人。人已經不在了，也不要再揣測或擴大事件，謝謝大家！」相關文字曝光後，讓不少謝侑芯的好友與粉絲相當震驚，紛紛留言哀悼。





