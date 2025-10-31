本土「護理女神」遭傳國外猝逝！閨密「雪碧」全說了
娛樂中心／綜合報導
擁有甜美外型與傲人上圍，IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出謝侑芯在國外因「突發健康意外」離世。好友、網紅雪碧在臉書寫下悼念文，稱自己哭了很久，表示對方才31歲，大嘆：「為什麼上天總是不眷顧好人。」
謝侑芯因火辣身材加上擁有護理背景，被粉絲譽為「護理女神」。（圖／翻攝謝侑芯IG）
雪碧在臉書發文指出，謝侑芯是在20日斷聯，她強調本來等對方回國後，想一起做好多事。與謝侑芯斷聯後，雪碧坦言：「我的心就很亂，前幾天還夢到你罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我。收到消息以前，我還希望一切不是真的，我哭了很久很久。31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這件事讓我悲痛欲絕！」
雪碧指出謝侑芯是在出國拍攝期間，遇到突發健康意外。（圖／翻攝謝侑芯IG）
雪碧透露，謝侑芯是在海外工作期間，遇到突發的健康意外。她也呼籲：「相信是她的朋友大家都很難過，但可以不要再去聯繫她家人嗎？家人已經很痛苦了，後續一切都有人處理，所以希望關心她的朋友不要再訊息家裡的人。人已經不在了，也不要再揣測或擴大事件，謝謝大家！」相關文字曝光後，讓不少謝侑芯的好友與粉絲相當震驚，紛紛留言哀悼。
原文出處：本土「護理女神」遭傳國外猝逝！閨密「雪碧」全說了：才31歲...
更多民視新聞報導
愛莉莎莎國外做「私密排毒」！激烈完事「嘴洩大量液體」影片曝
孫生鬧蹦闆餐廳是「講好的」？他怒發長文全說了：裝清高
檸檬7年前卡片曝「網質疑整很大」！本人1點嗆：還要怎樣
其他人也在看
護理系女神驚傳出國工作猝逝 閨密雪碧心痛證實：下輩子再當好朋友
雪碧今日在社群平台臉書和Instagram發文，證實她兩個最愛的人黃正杰和謝侑芯先後離開她，對她來說，謝侑芯是她在網紅圈唯一相信的好友，因為相處下來沒有利益只有互相取暖。但雪碧在20日與在國外工作的謝侑芯失去聯絡，她心裡很亂，沒想到最終收到摯友猝逝的消息，「31歲而已...CTWANT ・ 11 小時前
焦點股》毅嘉︰馬來西亞新廠落成 價量齊揚
零組件廠毅嘉（2402）受到馬來西亞居林新廠昨日舉行落成典禮激勵，今日股價開高震盪走高，早盤一度攻高到54.7元，截至9:58分，股價暫報53.6元，上漲3.1元，漲幅6.14 %，成交量逾8300張，較昨日2244張，明顯放大。毅嘉居林新廠是繼1989年在馬來西亞檳城投資建廠後，在馬來西亞再次建廠自由時報 ・ 1 天前
31歲「護理系女神」猝逝！3個月前才搭北捷辣露美胸 網悲慟不敢置信
曾任護理師的網紅謝侑芯，因擁有凹凸有致的姣好身材和精緻臉蛋，被封為「護理女神」。謝侑芯的好友、饒舌歌手Chris今（30日）在社群發布噩耗，侑芯已經離開了我們前往了那無憂的天堂，發生在她於海外工作拍攝的期間。消息一出，讓許多粉絲悲慟不敢置信。謝侑芯今年7月才與馬來西亞的正妹DJ周甄娜在北捷合體，辣露美胸的養眼畫面也讓網友看了血脈噴張。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
北院審理京華城案 勘驗黃景茂偵訊光碟
（中央社記者林長順台北30日電）台北地方法院審理京華城案，今天上午傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，並傳喚應曉薇顧問吳順民作證，下午勘驗前北市都發局長黃景茂偵訊光碟。中央社 ・ 17 小時前
（影）京華城案傳喚應曉薇顧問吳順民作證 沈慶京不用坐輪椅、拄拐杖出庭
[Newtalk新聞] 台北地院今（30日）審理京華城案，傳喚被告、國民黨台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，並傳喚共同被告包括前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇與台北市前都發局長黃景茂出庭，沈慶京今不需坐輪椅，拄著拐杖慢慢走入法庭。沈慶京說，要練習走路。 京華城案今天再度開庭，沈慶京上午9時15分許拄著拐杖現身法庭，由於他過去幾次出庭都坐輪椅，媒體詢問「主席，今天身體還好嗎？」沈慶京表示，「老傢伙、越來越差啦」。 現場記者又問，現在不需要靠輪椅走路？沈慶京回應，「要練習走路啊」；被問到氣色看起來不錯？沈僅微笑稱，「沒有什麼……」、「越來越老化」，隨即走到電梯門，搭乘電梯上2樓法庭。 應曉薇約於9時19分抵達北院，她在女兒應佳妤陪同下現身，兩人緊牽著手步入法庭，面對現場民眾喊「曉薇加油！」她也特別回頭向支持者致意。 柯文哲則在9時25分左右到，現場媒體詢問「主席，覺得勘驗筆錄檢察官要到場嗎？」「出書進度怎麼樣？」「被詐騙多少錢？」等問題，柯都未回應，直接步入2樓法院。查看原文更多Newtalk新聞報導(影)《矢板明夫Newtalk》鄭麗文反對調高軍費 專家提醒：反觀川普展現強烈魄新頭殼 ・ 22 小時前
天崧法師X馬來西亞導演楊偉漢 〈法語花香〉高雄圓滿綻放
【記者 王雯玲／高雄 報導】日前在高雄中山大學逸仙館，《法語花香》以佛法與藝術交織的形式登場，全場座無虛席。這台灣好報 ・ 12 小時前
領威京薪水卻「用議員名義」開會催公務員？吳順民罵「她」：沒參加還亂講
台北地院審理京華城案，應曉薇「顧問」吳順民今（10/30）日以證人身分出庭，他表示，不會特別向公務員自我介紹身分，也不會特別說自己是威京集團顧問。檢察官出示筆錄，前都發局總工程司邵琇珮得知，吳順民是以「議員顧問」身分召開協調會，並以「威京顧問」出席會議，要大家幫忙配合時，不滿直言「該送政風」。但吳順民表示，邵琇珮根本沒有參加那場會議，「為什麼亂講。」太報 ・ 19 小時前
31歲護理系女神猝死！曾自曝被常上新聞「王姓CEO」追求 網瘋猜身分
擁有甜美外型與傲人「E級棒」上圍的網紅謝侑芯，曾任護理師、被封為「護理系女神」，於IG坐擁53萬粉絲追蹤。饒舌歌手Chris於30日在社群發布謝侑芯因健康問題在海外工作猝逝噩耗，享年31歲。謝侑芯今年7月才在社群發文，自曝曾被「王姓CEO」追求的經歷，還公開力挺對方：「他並不是媒體描述的那種人。」引發許多網友留言猜測對象是誰。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
京華城案 北院傳喚吳順民作證
（中央社記者林長順台北30日電）北院審理京華城案，今天再開審理庭，傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前北市都發局長黃景茂，並以證人身分傳喚應曉薇顧問吳順民。中央社 ・ 23 小時前
京華城案勘驗黃景茂偵訊光碟律師控筆錄不實 檢：沒有偽造文書
台北地方法院審理京華城案，今天（30日）再開審理庭，傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前北市都發局長黃景茂，並以證人身分傳喚應曉薇顧問吳順民，由檢辯交互詰問。地院法官下午則勘驗前北市都發局長黃景茂偵訊光碟。柯文哲律師認為，偵查檢察官的筆錄登載不實，請法官告發。公訴檢察官則表示，律師可以浪費司法資源去提告，因為根本告不成。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
政府不干涉！孫立人將遷葬安徽 陸委會：這是屬於他們的權利
[Newtalk新聞] 已故抗日名將孫立人曾留遺言「不葬大陸，棺不入土」，其遷葬問題一直備受關注。孫立人的次子孫天平近日正式向大陸申請，將父親遺骨從台灣台中東山墓園遷回安徽祖籍安葬。對此，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（30）天回應，根據我們的法律，先人的遺體基本上是子女所繼承的「物」，是子女共同公有的，只要達成共識，那是屬於他們的權利，政府不會有特定的立場。 不過，梁文傑也提醒，當年來台有很多將軍如白崇禧等，他們其實都是葬在台灣，所以只要能夠安葬，然後有子孫祭拜，不一定要遷葬回去，基本上，回去安葬的例子並不多，最後還是家屬自己決定，政府並沒有准否的問題。查看原文更多Newtalk新聞報導見宋濤挨轟「統戰新階段」 馬辦嗆民進黨：扯台灣人後腿華碩中配鼓吹武統！陸委會：已廢止她的國籍及戶籍新頭殼 ・ 15 小時前
護理系女神國外驟逝！好友雪碧悲痛 喊話：下輩子再當好友
護理系女神國外驟逝！好友雪碧悲痛 喊話：下輩子再當好友EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
重提王世堅「出軌往事」！周玉蔻：你也配跟我談格調？
媒體人周玉蔻今（29）日表示，她認為民進黨不會推薦立委沈伯洋選2026台北市長；至於有網友推薦立委王世堅，周玉蔻則氣得跳腳「堅屁啦！醜又髒」。王世堅下午受訪時回應，「我只評論有格調的人」，傍晚周玉蔻在臉書發文反擊，「跟我談格調？你王世堅也配？」中天新聞網 ・ 1 天前
Energy前成員唐振剛「到新北地檢署自首」 承認閃兵役：虛心接受法律制裁
Energy前成員唐振剛近年以《角頭》五虎將一員走紅，他在演藝圈爆發閃兵第三波後，28日他和律師一起到新北地檢署自首，坦承當年因思慮不周，犯下錯誤。他當時也是以「高血壓」的病歷證明而未服役，他躲避兵役的方式和日前曝光的其他藝人們大同小異。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
坣娜生前熱心公益！與丈夫齊力推廣「猶太文化」聖殿永遠留名
歌手坣娜驚傳離世，各界紛紛表達不捨！生前她不僅熱心公益，還與丈夫薛志偉斥資3600萬元在台北市打造猶太教聖殿，以促進台灣與猶太文化交流。坣娜晚年致力於瑜伽修養，並為癌症病友免費授課，展現對社會的關懷。監製彭斯民也公開了坣娜生前最後一張未發行錄音室專輯，好友丁曉雯、鄭怡等人也在社群媒體哀悼，感念這位靠自己撐起人生的堅強女性！TVBS新聞網 ・ 19 小時前
王子3年前拿「綠帽」放范姜頭上 代言廠商怒轟：沒道德｜#鏡新聞
藝人范姜彥豐昨天(29日)在社群平台發文，指控妻子粿粿婚內出軌，對象棒棒堂的成員王子邱勝翊，網友立刻開始考古，發現3年前派對中王子手拿綠帽，幾乎蓋在范姜彥豐頭上，更有廠商出面爆料，王子曾在接下代言短短3個月內，又接下同性質產品的業配，怒批沒有職業道德，巧的是屈中恆18年前曾經開玩笑警告王子，在外面偷吃要擦乾淨一點！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前
「護理女神」謝侑芯驚傳驟逝！雪碧淚悼：下輩子再當好朋友
網紅謝侑芯（Iris）擁有甜美外貌與姣好身材，因曾當過護理師，被網友封為「護理女神」，今（10/30）驚傳在海外驟逝，得年31歲。她的好友、同為網紅的雪碧（方祺媛）25日深夜在臉書悲痛發文證實噩耗，哀嘆「下輩子再當好朋友」。太報 ・ 11 小時前
護理系女神謝侑芯驟逝！雪碧淚訴：3天前夢到她
網紅「護理系女神」謝侑芯，前陣子在海外工作時因為健康因素過世，3個月前才性感在北捷露美胸、一週前還在拍短影音，如今卻離世讓人錯愕，好友雪碧證實死訊之際，也透露在3天前竟有夢到謝侑芯入夢罵她戀愛腦，讓她如今回想起來不禁淚崩。中天新聞網 ・ 7 小時前
新春暢遊東南亞：精選6大深度行程，打造難忘異國年假
農曆春節即將來臨，長達九天的假期正是規劃出國旅遊、犒賞一年辛勞的絕佳時機。厭倦了傳統的拜年與聚餐？不妨將目光投向溫暖熱情的東南亞，體驗充滿文化底蘊與自然奇景的異國風情。十華整合行銷 ・ 1 天前
川習會後我方判斷「陸設定台海議題沒成功」
昨天在南韓釜山舉辦的川習會並未提及台灣議題，總統府發言人郭雅慧表示，樂見美中領袖交流溝通，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，...聯合新聞網 ・ 2 小時前