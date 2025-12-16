本土4小黨成立「台灣前進陣線」 承諾2026選區不衝突

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨召開「台灣前進陣線成立」記者會。時代力量提供。



本土政黨台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今（12/16）天召開「台灣前進陣線成立」記者會，以台灣主體、公平正義、永續環境、清廉政治以及地方民主為主要訴求，號召公民參與，改變政治文化，以行動重建社會對政治的信任。基進黨主席王興煥指出，希望透過本土在野大團結，打造真正可被信賴的第三勢力，而且4黨也承諾，2026年地方選舉不會互相競爭，務求集中力量最大化。

在記者會上，王興煥指出，「台灣前進」（Taiwan Go Go）是致敬1971年在威廉波特，台獨聯盟的前輩以飛機懸掛旗幟，宣傳「台灣獨立萬歲，Go Go Taiwan」對抗中華民國獨裁政權的義舉。他強調，自去年四月起，本土在野政黨展開自主合作，共同參與青鳥、大罷免行動，並在主權、人權、社會民生與青年未來等關鍵議題上並肩行動，集結對抗藍白亂政、監督政府施政。

王興煥表示，強調，面對九成民意拒絕中國統治，前進陣線的責任是集結忠於台灣的力量，透過本土在野的大團結，打造真正可被信賴的第三勢力，淘汰以第三勢力之名行投機之實的民眾黨，也要成為新的反對黨選擇，取代以反對之名破壞民主的國民黨。

王興煥強調，台灣前進的成員共同承諾，在2026年地方選舉，選區不衝突，集中力量最大化，同時堅持與中國的敵我邊界，不與親中勢力曖昧勾結，爭取台灣民族命運自決，打造落實主權、權力分立與人權保障的台灣新共和。

時代力量黨主席王婉諭表示，台灣當前的問題不在朝小野大或分立政府，而在政黨體系失衡，一年半來，行政與立法、執政與在野嚴重對立，憲政運作形同對撞，台灣民主秩序陷入修憲以來最嚴峻的危機。她認為，2024年大選後，民眾黨未能成為制衡藍綠的第三勢力，反而加劇對抗，立法院只剩綠營執政與藍白反綠對立，真正的第三勢力付之闕如，所以台灣需要的不是形式上的第三黨，而是具理念、理性與清廉的第三勢力，對外團結台灣、抵禦中國威脅，對內在中央與地方落實嚴格監督制衡，避免任何一方專斷。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯強調，綠黨一向願與理念相近的夥伴合作，無論國際上德國綠黨的紅綠聯盟，或國內與社民黨、樹黨的合作，皆為突破政治僵局，推動進步，台灣前進陣線是四黨與無黨籍夥伴經一年半磨合，建立在共同價值上的深度合作，並共同承諾縮減貧富差距、推動勞動與居住正義、性別平權、環境保護與能源轉型。

甘崇緯表示，這是一場進步力量的大整合，為2026地方選舉開創更具希望的民主新局，帶領台灣持續前進。

小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵表示，近年台灣政治最大的問題，不是沒有聲音，而是聲音愈來愈多，責任卻愈來愈少，而且政治愈來愈依賴情緒動員與表態表演，卻缺乏清楚的規範與追責機制，讓許多民眾感到政治離生活愈來愈遠。

林詩涵指出，台灣前進陣線之所以提出行動綱領並要求候選人簽署承諾書，正是為了先把界線講清楚，讓權力被規範、讓合作能被檢驗，這次本土進步政黨與獨立候選人並肩合作，不是為了增加政治激情，而是希望讓政治回到人民可以信任的位置。

