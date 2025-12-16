本土4黨成立台灣前進陣線：打造負責任第三勢力

（中央社記者陳俊華台北16日電）時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進今天宣布成立「台灣前進陣線」，承諾2026年地方選舉集中力量最大化、避免選區重疊，盼打造負責任、可預測、可信任的第三勢力。

時代力量黨主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、台灣基進黨主席王興煥等人上午共同舉行「台灣前進陣線」成立記者會。

王婉諭說，近一年半來行政與立法、執政與在野嚴重對立，台灣民主憲政陷入嚴峻危機。2024年大選後台灣民眾黨未能成為制衡藍綠的第三勢力，反而加劇對抗，立法院只有執政的綠營，和反綠的在野陣營互相砍殺，真正的第三勢力付之闕如。

王婉諭表示，台灣人民需要真正的第三勢力，發揮「鯰魚效應」，調節、刺激藍綠為主的政黨體系，對外團結台灣、抵抗中國侵略，對內監督制衡中央到地方。因此4個本土政黨成立「台灣前進陣線」，希望打造負責任、可預測、可信任的第三勢力。

王興煥說，去年4月起4黨就自主合作，參與青鳥、大罷免等，對抗藍白亂政、監督政府施政，並透過本土在野大團結，作為第三勢力新選擇，淘汰以第三勢力之名而投機的民眾黨。「台灣前進陣線」成員承諾，2026年地方選舉選區不衝突、集中力量最大化，不與親中勢力曖昧勾結。

甘崇緯表示，綠黨一向願與理念相近的夥伴合作，「台灣前進陣線」是4黨經過一年半磨合，建立在共同價值上的深度合作，共同承諾縮減貧富差距、推動勞動與居住正義、性別平權、環境保護與能源轉型，是進步力量的大整合。

林詩涵說，本土進步政黨選擇站在一起，不是因為理念完全相同，而是因為意識到政治沒有新的工作方式，失望只會一代一代累積下去。成立「台灣前進陣線」是要讓政治回到好好監督、好好討論，把地方治理一件一件做好。（編輯：萬淑彰）1141216