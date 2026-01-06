本土A肝創9年新高 逾半青壯年、親密接觸占4成

（中央社記者曾以寧台北6日電）衛福部疾管署今天表示，國內去年急性病毒性A型肝炎確定病例累計共477例，其中447例為本土個案，創近9年新高，且逾半為20到39歲者；疫調資料顯示，近4成是透過親密接觸傳播。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情週報指出，監測資料顯示，去年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為2017年以來單年累計最高。

病例族群部分，李佳琳說明，其中以男性占82.8%為多，年齡層以30到39歲占36.2%最多，其次為20到29歲占28.4%；本土病例發病月份以7到11月為多，並以11月65例為最高峰。

疾管署發言人林明誠說明，經檢視疫調，本土病例中，明確註明傳染途徑為不安全性行為者，占近4成。依2020年疾管署委託進行的國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率約30%，41到50歲民眾抗體陽性率未達4成，21到40歲抗體陽性率僅約10%。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧指出，去年約有3、4件群聚，都不是大型群聚，並已提供接觸者在14天內接種1劑公費疫苗；不過，因A肝在發病前就有傳播力，仍須仰賴民眾主動接種疫苗防傳染。

疾管署說明，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染；潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。

值得注意的是，楊靖慧指出，A型肝炎在發病前就有傳播力，發病後約有0.1%至0.3%機率併發猛爆性肝炎，其無特效藥，恐導致死亡；即使逃過死劫，也要住院約2週，其中老年人或慢性肝病患者風險較高。

自費A型肝炎疫苗每劑自費價格約新台幣1500到2000元不等，楊靖慧說明，接種1劑約可提供3到5年保護力，若接種2劑則可保護20年以上。

楊靖慧表示，國內自1995年6月起，優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種；2018年起，由財團法人寶佳公益慈善基金會捐贈供2017年以後出生滿12個月以上幼兒全面接種，2019年4月起擴及國小6年級（含）以下低收入戶及中低收入戶兒童。（編輯：吳素柔）1150106