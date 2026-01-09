本土A肝創9年新高！青壯男占過半 疾管署：抗體率低＋危險性行為

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部疾病管制署統計，急性病毒性A型肝炎疫情自2025年3月起病例數呈上升趨勢，同年累計477例確定病例，為近9年新高，其中又以男性占82.8%為多，年齡層中20至39歲達64.6%。疾管署林明誠副署長表示，此情況主要原因包括青壯年族群大部分不具抗體、較易感染，加上不安全性行為有關。

2025年A肝病例創新高 傳染途徑一次看

疾管署李佳琳副主任表示，監測資料顯示2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為2017至2025年累計數最高，以男性占82.8%為多，年齡層以30至39歲占36.2%為主，其次為20至29歲占28.4%，本土病例發病月份以7至11月為多，病例數介於50至65例。

疾管署急性傳染病組楊靖慧組長提到，A型肝炎致死率約0.1至0.3%，老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡，該病主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。

疾管署：打2劑疫苗 免疫力維持逾20年

她指出，疾管署2020年委託進行的國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率約30%，21至40歲民眾抗體陽性率僅約10%，41至50歲民眾抗體陽性率也未達40%，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。

楊靖慧組長表示，接種疫苗是預防A型肝炎最有效的方法，每劑自費價格約新台幣1500到2000元左右，不過疾管署有提供符合條件的確定病例接觸者，於傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，就有90%以上的保護力可持續3至5年，若依時程在間隔6至12個月內完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑疫苗，以降低感染風險。

抗體率低＋危險性行為 青壯男易感染

林明誠副署長提到，A型肝炎之所以創近9年新高，年齡層中20至39歲達64.6%，主要原因包括青壯年的人大部分不具抗體、較易感染，加上不安全性行為有關。他呼籲民眾製作料理期間應充分煮熟，以85度以上持續烹煮一分鐘以上，才能將病原體消滅，並在聚餐共食時使用公筷母匙，同時維持良好個人衛生習慣，降低糞口傳染的機率，另於性行為前後都應使用肥皂及清水徹底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為，若要消毒環境，宜用1000ppm、約一瓶蓋的漂白水，加入1000毫升的自來水，取代酒精清潔。

楊靖慧組長表示，我國A型肝炎疫苗政策自1995年6月起由政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種，並持續擴大接種對象。2018年1月起，由「財團法人寶佳公益慈善基金會」分批捐贈共400萬劑A型肝炎疫苗全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年4月起擴及國小六年級含以下的低收入戶及中低收入戶兒童。

