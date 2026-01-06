本土A肝去年447例 飆9年新高

疾管署疫情中心副主任李佳琳6日表示，國內去年急性病毒性A型肝炎確定病例累計共477例，其中447例為本土個案，創近9年新高，且逾半為20到39歲者。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

疾管署6日公布，2025年的急性病毒性A型肝炎本土病例累計多達447例，寫下9年新高，且出現集中青壯年，提醒民眾注意飲食衛生，避免不安全性行為並建議接種疫苗。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，監測資料顯示，去年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為2017年以來單年累計最高。以男性占82.8%為多，年齡層以30-39歲占36.2%最多，其次為20-29歲占28.4%，本土病例發病月份以7月至11月為多，病例數介於50至65例。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，A肝跟B、C肝不一樣，主要經由糞口途徑傳染，可藉由食用受病毒汙染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，值得注意的是，A肝沒有症狀就具有傳染力，潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括：發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等。

同時，A肝疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。根據統計，A型肝炎致死率約0.1至0.3%，大部分都會痊癒，但老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

因為國內並沒有食物傳染A肝病例，楊靖慧也點名指出，這波疫情主要禍首還是人際間親密接觸，有近5成都是性行為傳染。另外，出國旅遊也有風險，目前鄰近的東南亞國家都還是流行區。

疾管署發言人林明誠表示，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後，就有9成以上的保護力可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，

國內自2018年1月起，由寶佳公益慈善基金會分批捐贈共400萬劑A肝疫苗全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年4月起擴及國小六年級（含）以下之低收入戶及中低收入戶兒童。

不過，2020年疾管署委託進行之國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A肝抗體陽性率約30%，「21-40歲」民眾抗體陽性率僅約10%，「41-50歲」民眾抗體陽性率也未達4成，顯示青壯年族群具有A肝感染風險。

林明誠提醒，為降低A肝傳播風險，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者，於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A肝疫苗，其他民眾則需自費接種。