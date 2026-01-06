本土A肝疫情創9年新高！8成是男性

▲疾管署提醒，國內急性病毒性Ａ型肝炎疫情自2025年3月病例數呈現上升趨勢。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 疾管署今（6）日表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情自2025年3月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩，且本土病例更是近9年新高，以男性占82.8%為多，提醒民眾維持良好飲食、個人衛生習慣。

疾管署副主任李佳琳提到，依據疾管署監測資料顯示，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為近9年累計數最高，以男性占82.8%為多。

李佳琳說，年齡層以30至39歲占36.2%最多，其次為20至29歲占28.4%，本土病例發病月份以7至11月為多，病例數介於50至65例。

疾管署說明，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。A型肝炎致死率約0.1~0.3%，老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

本土病例447例創9年新高 青壯年有風險

為降低A型肝炎傳播風險，疾管署副署長林明誠表示，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者，於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，請配合衛生單位疫調及確實接種，以控制疫情，並籲請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙。

性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。此外，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後，就有9成以上的保護力可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗(2劑間隔6至12個月)，以降低感染風險。

疾管署表示，我國A型肝炎疫苗政策自1995年6月起由政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種，並持續擴大接種對象。2018年1月起，由「財團法人寶佳公益慈善基金會」分批捐贈共400萬劑A型肝炎疫苗全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年4月起擴及國小六年級(含)以下之低收入戶及中低收入戶兒童。

依2020年疾管署委託進行之國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率約30%，21至40歲民眾抗體陽性率僅約10%，41至50歲民眾抗體陽性率也未達4成，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。

