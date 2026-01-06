本土A肝病例創9年新高 7成親密接觸、男性占逾8成

疾管署急性傳染病組長楊靖慧指出，超過7成感染與親密接觸有關。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內急性病毒性A型肝炎自2025年3月起病例數明顯上升，至今未見趨緩。2025年累計確診477例，其中本土病例447例，創下近9年新高。病例以男性為主，占82.8%，年齡層集中在30至39歲。疾管署指出，超過7成感染與親密接觸有關，提醒民眾提高警覺，做好防護。

疾管署急性傳染病組長楊靖慧指出，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，其中包含本土病例447例、境外移入30例，為2017年至2025年同期最高。整體疫情自今年3月開始呈現上升趨勢，至今尚未趨緩，本土病例發病高峰多落在7至11月，每月病例數介於50至65例。從族群分布來看，男性仍是主要感染對象，占比高達82.8%，其中30至39歲最多，占36.2%，其次為20至29歲，占28.4%。疾管署分析，與生活型態及接觸行為有高度關聯。

A型肝炎與生活型態及接觸行為有高度關聯。楊靖慧表示，目前病例中，真正屬於群聚感染的僅有個位數，多數感染來源與親密接觸有關，占比超過7成。她提醒，A型肝炎雖多可自行痊癒，但仍存在風險，尤其對年長者或慢性肝病患者來說，可能併發猛爆性肝炎，甚至危及生命。

至於A肝怎麼傳染？楊靖慧說明，主要經由「糞口途徑」傳播，包括食用受病毒污染的食物或飲水，或與感染者發生親密接觸而感染。潛伏期約15至50天，平均為28至30天，常見症狀包含發燒、全身倦怠、食慾不振、腹部不適及黃疸。她指出，疾病嚴重度會隨年齡增加，A肝整體致死率約0.1%至0.3%，但老年人及慢性肝病患者，併發猛爆性肝炎的風險相對較高。不過，只要順利康復，便可終身免疫。

