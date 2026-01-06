本土A肝飆九年新高！疾管署揭密：近4成是性行為感染

疾管署今（6）日召開例行記者會。游騰傑攝



疾管署今（6）日公布，2025年國內急性病毒性A型肝炎（A肝）累計477例確定病例，創下近九年新高。A肝大多是經由糞口傳染，其中男性占比高達82.8%，且根據疫調顯示，本土病例中透過性行為傳播者約占36%，近四成感染個案與親密接觸行為有關。

疾管署指出，2025年國內急性病毒性A型肝炎（A肝）累計確定病例達477例，創下近九年新高。其中本土病例447例，境外移入30例，以男性占比82.8%為多，年齡分布以30至39歲最多（36.2%），其次為20至29歲（28.4%）。本土病例發病主要集中在7至11月，單月病例數介於50至65例。

A肝大多是經由糞口傳染，根據疾管署統計指出，約四成感染者透過親密接觸或不安全性行為傳染。疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，A型肝炎（A肝）不同於B肝與C肝，主要透過糞口途徑傳染，民眾可能因食用受病毒污染的食物，或與感染者親密接觸而感染。她提醒，A肝即使在尚未出現症狀時就具有傳染力，潛伏期約15至50天，平均28至30天。常見症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不振、腹部不適及黃疸。

楊靖慧指出，A型肝炎（A肝）的疾病嚴重程度會隨年齡增加而提升，但痊癒後可獲得終身免疫力。統計顯示，A肝整體致死率約0.1%至0.3%，大部分患者都能順利康復。然而，老年人或本身有慢性肝病的患者，感染後較容易併發猛爆性肝炎，增加死亡風險。然而目前A肝並沒有特效藥，若得到急性A肝且併發猛爆性肝炎，治療需住院約2周，致死率不高，但會嚴重影響肝臟健康。

疾管署副署長林明誠提醒，為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，其他民眾則需自費接種。建議平時應維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。

疾管署強調，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後，就有9成以上的保護力可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗（2劑間隔6至12個月），以降低感染風險。

