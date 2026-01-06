本土A肝飆9年新高 青壯男性占8成

疾管署公布，去年A肝疫情高達477例，創9年來最高，其中4成是因不安全性行為。（鄭郁蓁攝）

去年A肝疫情共477人確診，創下近9年最多，最高峰一個月達65人確診，疾管署表示，感染個案8成以上都是青壯男性，年齡層以30～39歲占36.2％最多，其中高達4成都是因不安全性行為。

疾管署表示，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例，分別為本土病例447例及境外移入30例，本土病例數為近9年累計數最高。確診以男性占82.8％最多，年齡層以30～39歲占36.2％最多，其次為20～29歲，去年11月最高峰，單月就有65人確診。

疾管署發言人林明誠表示，我國自2018年後才提供幼兒全面接種，根據疾管署委託的國民免疫力調查結果顯示，國內A型肝炎抗體陽性率約30％，21～40歲民眾僅約10％有抗體，41～50歲也未達4成，也就是說，青壯年族群具有A型肝炎感染風險。

疾管署組長楊靖慧說明，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振及黃疸等等，嚴重度隨年齡增加，痊癒後終身免疫。而疫調發現，去年確診個案近4成男性都是因為不安全性行為。

楊靖慧指出，A型肝炎在發病前就有傳播力，發病後約有0.1％至0.3％機率併發猛爆性肝炎，無特效藥恐導致死亡，即使逃過死劫，也要住院約2周，其中老年人或慢性肝病患者風險較高。

她提醒，應維持良好飲食及個人衛生習慣，避免不安全性行為，如為未具A型肝炎抗體的民眾，建議可就醫評估完成2劑自費疫苗接種。自費A型肝炎疫苗每劑自費價格約新台幣1500到2000元不等，接種1劑約可提供3到5年保護力，若接種2劑則可保護20年以上。