本報專訪 吉本芭娜娜新作 映照社會現實

日本作家吉本芭娜娜。（吳松翰攝）

日本知名小說家吉本芭娜娜近日來台，為《吹上奇譚》系列小說與半自傳作品《我與城市》展開宣傳。《吹上奇譚》延續她一貫的魔幻寫實風格，讓人聯想到《廚房》中〈月影〉等經典篇章。不過她在接受《中國時報》專訪時談到，創作靈感來自對當代日本社會的觀察，特別是年輕世代承受的歧視與虐童等困境，她不願以過於直接的手法描寫，才會以魔幻故事作為表現形式，映照現實。

吉本芭娜娜的作品中，常見魔幻與現實交錯的敘事手法，除了讀者最耳熟能詳的〈月影〉，《喂！喂！下北澤》同樣是經典之作，書中描寫媽媽在家中看見已離世，又與女人殉情的父親鬼魂，成為許多讀者記憶深刻的故事之一。

不過，吉本芭娜娜表示，《吹上奇譚》的故事與過去的小說並無關聯，讀者之所以感到相似，只因皆出自她手。她也坦言，未來不會再寫奇幻小說類型，這次以魔幻方式呈現，是不希望將這些社會現象描寫得過於直接，否則便不像她的小說，因此選擇以魔幻靈異手法來包裝。

《吹上奇譚》中提及，若妹妹小立回來，美美希望姊妹二人能一同前往台灣旅行。論及為何選擇台灣作為旅行地？吉本芭娜娜分享，在她的想像中，20幾歲的年輕日本女性，最感興趣的地方就是台灣。

此外，吉本芭娜娜也特別對時報出版為《吹上奇譚》設計的封面表達感謝與肯定。她指出，從封面創作看出設計者對小說內容的深刻理解，4集作品的不同元素，皆被細緻地呈現在封面，能夠感受到相當用心。

至於半自傳作品《我與城市》，她在書中前言便直言：「這根本不是小說吧，基本上連我怎麼成為小說家的起因都沒提到。」同時也寫道，「因為那就是我人生中不起眼的部分，成為小說家對我而言一直是理所當然的事。」

她在書中也透露，最喜歡做的事情是睡覺，自己是不折不扣的夜貓子，經常到深夜才入睡，「如果凌晨3點才睡，早上一定會多睡一會兒」，平時也喜歡下廚，會做些家常菜給家人吃，作為日常的放鬆方式。