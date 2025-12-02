本季最小死亡案例！5歲童染A流腦壞死 葉克膜也救不回

疾病管制署2日公布最新流感疫情監測數據，上週新增24例流感併發重症及9例死亡案例，其中出現本流感季以來年齡最小的死亡個案。疾管署防疫醫師林詠青表示，該名5歲女童於10月底因腹痛便秘就醫，隔天發燒再次就診後確診A型流感，返家後症狀惡化出現嘔吐、全身痙攣及意識改變。

該女童後續就醫確診流感併發腦炎與心肌炎，緊急收治加護病房。醫療團隊檢查發現其心臟功能嚴重受損，雖使用強心劑及葉克膜等積極治療，但腦部檢查已出現壞死性腦病變，最終女童住院兩週後仍不幸過世。

根據疾管署監測資料顯示，第48週（11月23日至11月29日）類流感門急診就診總計87,162人次，與前一週相當。近7日新增的24例流感併發重症病例中，包含3例H1N1、20例H3N2及1例A型未分型，死亡案例則有3例H1N1及6例H3N2。

實驗室監測數據顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體主要為流感病毒，以A型H3N2為主，其次為B型及A型H1N1。本流感季（2025-2026年）累計349例重症病例，其中包括107例H1N1、235例H3N2、3例A型未分型及4例B型，死亡案例則達53例，包含19例H1N1、33例H3N2及1例B型。

值得關注的是，重症病例中65歲以上長者占比高達64%，具慢性病史者占83%，而93%的重症患者未接種本季流感疫苗，顯示疫苗接種的重要性。

全球流感活動度正持續上升，主要流行型別為A型H3N2。鄰近的日本、韓國及中國疫情均呈上升趨勢；西南及東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率也都上升，歐洲、亞洲及非洲部分國家的流感陽性率更超過30%。

疾管署提醒民眾，近期天氣變化大，應做好呼吸道傳染病防範措施，並持續留意流感及新冠肺炎併發重症的風險。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以獲得及時治療。疾管署也呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘快完成流感及新冠疫苗接種，以獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡的風險。

