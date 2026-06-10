本季最慘！鄧愷威僅投4局丟7分吞敗 天使大勝太空人

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鄧愷威對天使主投4局丟7分，本季最差表現。（圖／達志／美聯社）

台灣旅美好手鄧愷威台灣時間10日登板先發，在客場迎戰洛杉磯天使，遭到對方打線狙擊，主投4局丟7分（5分自責分），球隊打擊也熄火僅得1分，終場太空人就以1比10輸給天使，鄧愷威吞下本季第5敗。

鄧愷威此役首局即遇亂流，因隊友接連發生失誤，加上自己控球不穩，丟掉2分；2局下鄧愷威又遇考驗，在滿壘時接連被Wade Meckler、Jo Adell掃出二壘安打丟掉4分，Oswald Peraza雖擊出滾地球，但也送回壘上隊友，兩隊分差擴大至7比0。

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鄧愷威接下來2個半局皆力保不失分，投完4局便下場休息，太空人僅在7局上追回1分，接替的牛棚在8下又被天使打回3分，天使終場以10比1大勝太空人。

這場比賽鄧愷威先發4局被敲7支安打失7分，其中有5分自責分，送出5次三振但也有5次四死球，總用球數93球，自責分率上升至3.71，吞下本季第5敗（3勝），鄧愷威此戰丟7分也創本季新高。

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