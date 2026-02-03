本季流感已奪94命！「八成都沒打疫苗」 疾管署估：過年將進入流行期

疾管署今（3）日召開記者會。疾管署提供



疾管署今（3）日表示，上週類流感門急診就診計11萬6,281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升，但仍未進入流行期。疾管署副署長林明誠表示，流感疫情罕見還沒進入流行，自2013年以來，除了2021至2023新冠期間外，今年可能是第一次在農曆春節前尚未進入流行的一年；但隨著過年人潮移動、群聚，預估過年期間疫情會進入流行，後續還要觀察B型流感的趨勢。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計11萬6,281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升；另上週新增25例流感併發重症病例及1例流感併發重症死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計497例重症病例及94例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，86%未接種本季流感疫苗。

疾管署指出，全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行；此外，東/西亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

據疾管署統計，截至今年2月2日，公費流感疫苗接種數約671.8 萬人次，全國疫苗尚餘約11萬劑，新冠疫苗接種累計約164.9萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.9萬人次。因農曆春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者儘速於春節連假前預約前往接種流感及新冠疫苗，以降低重症與死亡風險。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第4週新冠門急診就診計941人次，較前一週下降9.1%；上週新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。114年10月起累計61例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，93%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加；鄰近的中國及日本疫情上升，香港、加拿大及歐洲疫情呈下降，澳洲疫情呈上下波動。目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、香港、日本及澳洲則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間，另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

