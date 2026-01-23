本季財測黯淡 英特爾股價挫逾10%

▲英特爾（Intel）22日公布的第4季財報雖超出華爾街預期，但對於當前季度的業績預期則相對保守。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國晶片大廠英特爾（Intel）22日公布的第4季財報雖超出華爾街預期，但對當前季度的業績預期較為保守，美股收盤後的延長交易時段，英特爾股價一度挫約13%。

根據財經外媒《CNBC》報導，英特爾週四公布2025年度第4季財報，營收來到137億美元，雖然優於市場預估的134億美元，經調整後每股盈餘（EPS）15美分，也明顯高於市場預期的8美分，不過第4季淨損為6億美元，每股稀釋後虧損約12美分；相較於去年同期的淨損1億美元、每股虧損3美分，顯示公司整體財務壓力仍然存在。

英特爾執行長陳立武表示，訂單需求相當強勁，但無法獲得足夠供應，坦言英特爾的生產率還沒有達到他心中的標準，英特爾正積極擴大18A製程的供應能力，以因應強勁的客戶需求。

英特爾財務長史斯納（David Zinsner）也告訴《CNBC》，公司第1季業績預期疲軟的部分原因，是公司沒有足夠的供應來滿足季節性需求，這種情況將在今年第2季度有所改善。

史斯納並透露，採用下一代14A製程技術的客戶，預計今年下半年就會逐步浮現，一旦真正取得這些客戶，公司將必須在14A製程上、大幅增加資本支出，屆時外界自然就會察覺。

