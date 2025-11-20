本季首敗！台啤永豐雲豹激戰高雄海神 6連勝遭中止
台啤永豐雲豹昨(19)日在主場與高雄全家海神交手，因團隊投籃命中率不若以往，加上海神洋將布里茲克演出大三元成績，終場以90比112不敵對手，終止開季6連勝，總教練羅德爾說，「恭喜海神拿下這場比賽勝利，但我們也可以趁此次機會確認我們的實際情況，週末2場比賽對我們來說是挑戰，我們可以透過此次輸球來調整策略與球員的心態。」
雲豹此戰首節打完就以18比35大幅落後，儘管第2節「小高」高錦瑋挺身而出，單節攻下14分，助球隊拉近比數，但下半場雙方易籃後，團隊命中率依舊不振，除3分球不到3成外，2分球與罰球命中率都無法超過5成，相較下對手3分球命中率接近44%，2分球命中率更高達7成，成為整場比賽無法拉近比數的最主要原因。
羅德爾認為，海神在3分球的部分做得非常好，尤其是24號的蘇文儒，球隊本來是有機會可以拉近比分，但也因為這場團隊對海神的攻擊無法有效防守所以才會落敗，但昨天輸球後就是重整旗鼓，調整出最好的狀態來迎接接下來的比賽。
小高此戰繳出19分、7次助攻，都是全隊最佳，他認為，球隊往後也會遇到這樣的狀況，大家要如何從這場比賽中學習，把氣勢再拉起來才是最重要的。
球隊奪得6連勝功臣之一的麥卡洛，此戰表現不理想，出賽近26分鐘，僅攻下6分，克羅馬與米勒各攻下17分，林信寬則是攻得11分。「豹吃海鮮」主題日昨日共吸引2933人入場，體驗主場海鮮盛宴，雲豹共投進11記三分，合計送出9隻龍蝦與2隻帝王蟹，接下來周六11月22日賽事一樣有相關海味應援活動，本周末「Leopards Drag Party」主題週門票持續熱賣中，更多主場活動與行銷資訊，敬請鎖定台啤永豐雲豹官方社群。
