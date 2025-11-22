本尊無奈 稱李四川條款不是壞事

李四川22日表示，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，但直轄市有3位副市長不是壞事。（本報資料照片）

立法院藍白聯手在21日三讀通過《地方制度法》修正案，直轄市不受人口限制皆可設置3位副市長，因北市人口變少，一旦副市長李四川轉戰新北市長，修法使北市副市長仍可維持3人，被視作「李四川條款」。李四川22日首度回應說，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有3位副市長不是壞事。

《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻。李四川昨說，北市人口從250多萬降為245萬，這些人口大多搬到新北或桃園。新北人口原先有403萬，現增加為406萬，但白天還是到北市上班，所以用戶籍人口來算其實不合理，應該用白天的活動人口較精確。

李四川也舉例，之前台南風災嚴重，但副市長只有2位，若多1位學工程的副市長去解決問題也沒有壞處；另六都之外，彰化縣幅員廣大，但只有1位副縣長，光跑活動就跑不完。

民進黨拍板由新北立委蘇巧慧參選新北市長，目前坊間民調呈現李四川領先蘇巧慧。蘇巧慧昨回應表示，《地方制度法》本來因人口狀況而設有規定，現在北市人口變少了，符合規定的狀況下也該作調整，但國民黨卻因人設事，再次調整地制法的規定，這並不是好的做法。

國民黨立委李彥秀昨指出，之前非直轄市都只能有1位副縣長，真的很難有對市政工作軟體、硬體都專業的副縣長，修法後不僅台北市、桃園市、台南市受惠，包括民進黨執政的屏東縣、嘉義縣以及澎湖縣也可以增補1席副縣長，人民能享有更好的市政建設規畫。

至於《地制法》修法被外界稱為「李四川條款」，李彥秀強調並非替單一個人量身訂做，也說李四川是國民黨的重要資產，不論是協助台北市長蔣萬安連任，或是替國民黨開疆闢土，「2026李四川絕對不會缺席」。

民眾黨主席黃國昌則表示，修正《地制法》是為了讓各縣市的治理更順暢，用「李四川條款」來形容，「有點太沉重了」，對李不盡公平；李四川現在是台北市副市長，輔助台北市長蔣萬安的表現有目共睹。