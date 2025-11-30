本想輕生！她一氣之下用「氰化物」殺夫與3名親屬 懺悔信曝光

越南同奈省39歲女子阮氏紅碧（Nguyen Thi Hong Bich）毒殺丈夫與3名侄女。圖／翻攝自X

越南同奈省39歲女子阮氏紅碧（Nguyen Thi Hong Bich）因家庭矛盾與債務問題，長期積怨，自2023年起，接連以氰化物毒殺丈夫與3名侄女，其中1名19歲青年中毒倖存；法院認定她行為冷血殘忍，於27日宣判死刑，而她在獄中寫給家人的懺悔信也曝光。

綜合越南媒體報導，阮氏紅碧婚後因丈夫沉迷賭博欠債，生活陷入困境，曾一度打算以氰化物自殺，卻在家庭衝突日益惡化下轉為報復親人，自2023年1月起，先將毒物混入丈夫日常服用的胃藥與降壓藥物膠囊，導致丈夫在同年10月中毒身亡。

廣告 廣告

至2024年元旦，阮氏紅碧與妹妹發生爭執，遂將氰化物混入飲用水，短短一天年僅8歲的外甥中毒去世，同年5月也因家庭衝突，以相同手法毒殺13歲侄女，隨後於6月再次試圖以摻毒藥物毒害19歲青年，所幸對方發現異常及時就醫，保回一命。

法院審理指出，阮氏紅碧「利用家人對她的信任下手，犯行手段極為冷血且多次重犯」，當中多名受害者為未成年人，無法原諒，最終依殺人罪與非法使用有毒化學物質罪判處死刑及15年徒刑，2罪合併執行死刑，並須賠償受害者家屬約3億越南盾（約新台幣35萬元），同時承擔醫療費用。

越南同奈省39歲女子阮氏紅碧（Nguyen Thi Hong Bich）在獄中手寫懺悔信。圖／翻攝自X

雖然阮氏紅碧坦承自己是出於對親人的憤怒，才會鎖定對方年幼孩子下手，在押期間她還手寫了一封「懺悔信」，首先「我向我的母親道歉。我不配做您的女兒」，接著向被毒害的孩子表示「我知道無論我說什麼，無論我如何道歉，都無法減輕你們的痛苦，我向你道歉一千遍。我不配做你們的姑姑…」，同時也向她10歲患有智力障礙的女兒說「我沒有盡到我的責任」，只能懇求原諒。

不過陪審團並未接受她的懺悔，指出她犯案後仍多次掩飾事實、毫無悔意，強調「這是一種毫無人性的行為」殘忍程度令人髮指。



回到原文

更多鏡報報導

新竹城隍廟小吃店濺血！17歲工讀生遭8人圍毆猛砍 臟器外露

台灣人必備1物超紅！外國人狂要 他點名外交部送這2款

26歲網紅「改造雄女」遭告未完！車王勞斯萊斯被查扣...竟是詐團大金主