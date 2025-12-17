本是輕症肺炎竟2天離世！55歲男子住院突身亡 家屬質疑躁狂用藥與搶救過程

家屬質疑院方用藥過程未盡告知義務，且監護與搶救流程存疑。（圖／翻攝自封面新聞）

大陸廣西貴港市近日一起醫療事件引發社會高度關注。一名55歲男子因肺炎入院治療，病情原被判定不屬重症，卻在住院短短兩天內突發躁狂行為，最終經搶救無效死亡。家屬對診療與用藥過程提出多項質疑，當地衛生主管機關已介入調查，屍檢結果被視為釐清死因的關鍵。

患者家屬希望徹查死因，強調過世前身心狀況良好，未曾出現躁狂症狀。（圖／翻攝自封面新聞）

根據《封面新聞》報導，家屬表示，死者安富生（化名）日前因長期咳嗽自行服藥未見改善，於12月10日下午由妻子陪同前往貴港市第二人民醫院就醫。院方初步診斷為社區獲得性肺炎，認定病情並不嚴重，隨即安排住院治療。

廣告 廣告

12月11日上午，死者女兒安女士接獲母親來電，指父親狀況異常，她隨即自南寧趕往醫院了解病情。安女士轉述，當時醫師說明僅為肺部輕微發炎，並伴隨體內鈉、鉀離子偏低，整體情況尚稱穩定，並未被告知存在重大風險。

家屬質疑院方用藥過程未盡告知義務，且監護與搶救流程存疑。（圖／翻攝自封面新聞）

然而，當天下午6時30分過後，安富生病況急轉直下。家屬指出，他在服藥後情緒突然激動，在病房內來回奔走，高聲喊叫「不要給我吃安眠藥，這個藥有毒」。安女士第一時間向醫護人員反映，但患者情緒並未獲得有效控制。

病程紀錄中記載，患者於12月11日晚間突發躁狂行為，最終搶救無效。（圖／翻攝自封面新聞）

安女士進一步質疑，整個用藥過程中，醫護人員並未向家屬清楚說明藥物名稱、用途、可能副作用與風險，只是將藥物交給家屬，簡單告知「你給他吃」，未履行充分告知義務。

家屬強調，安富生過往身體與精神狀況良好，無精神疾病史，未曾接受重大手術，亦無心臟病史，雖有飲酒習慣但未酗酒，從未出現情緒失控或躁狂行為，此次突發狀況讓家屬難以接受。

隨著患者情緒持續失控，並影響其他病床秩序，院方建議家屬辦理出院，並聯繫精神衛生機構，同時報警處理。安女士回憶，警方到場後以「避免刺激患者」為由，限制家屬靠近，將安富生單獨安置於房間內。

直到當晚10時許，家屬才再度被允許接近患者，卻發現醫護人員已在進行緊急搶救，隨後被告知其呼吸與心跳停止。經一個多小時搶救後，安富生仍未恢復生命徵象，於12月12日凌晨被宣告臨床死亡。

院方病程紀錄顯示，12月11日18時31分，患者出現「情緒亢奮、煩躁不安」，並自行拔除留置針，即便口服地西泮後仍無改善，甚至與其他家屬發生衝突；22時20分仍處於躁狂狀態，院方建議轉往上級醫院；23時20分病情突然惡化，出現呼吸、心跳驟停，立即施行心肺復甦；12日0時17分仍無自主生命跡象，最終於0時50分宣告死亡，死因尚待釐清。

死者家屬事後多次與院方溝通，希望釐清真相，但表示院方態度冷淡，僅回應「有疑問可走司法鑑定與法律途徑」。直到12月14日，在警方協助下，貴港市衛健委派員介入調查；12月15日上午，在司法鑑定人員與院方見證下完成屍檢，目前結果尚未公布。

12月16日，媒體聯繫院方時，院方表示案件已交由醫療糾紛部門處理，暫不接受採訪；衛健委則證實已掌握相關情況，正展開調查，尚未形成結論。

安女士提出多項核心疑問，包括：父親因肺炎住院，為何會突發精神異常？鎮靜藥物的使用是否評估充分、告知是否到位？在病情急遽惡化期間，院方的監護與搶救是否及時、妥當？她表示，家屬的首要訴求是查明死因，並要求院方就診療、溝通與事後處理提出說明，若查有不當，應依法追究責任。

事件曝光後引發大量網友討論，不少人質疑用藥告知與病情監測是否存在疏漏，也有聲音呼籲在屍檢結果出爐前，應保持理性，但同時要求調查過程公開透明，給家屬與社會一個交代。

外界普遍認為，屍檢結果將是釐清爭議的關鍵。無論最終結論為何，此案所引發的醫療告知義務、危急處置流程與溝通態度問題，皆凸顯醫療體系中不可忽視的環節，也考驗主管機關對醫療爭議調查的公信力。

病程紀錄中記載，患者於12月11日晚間突發躁狂行為，最終搶救無效。（圖／翻攝自封面新聞）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「鹽酥鴨老闆」酒駕撞死清潔員 民眾黨中評會擬開除黨籍

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員！被抓包「疑拋售千萬透天」 網怒：要脫產了

爺爺堅持買咖啡遭拒！超商店員謊稱「賣完了」原因曝 網讚：好溫柔