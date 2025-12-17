本是輕症肺炎竟2天離世！55歲男子住院突身亡 家屬質疑躁狂用藥與搶救過程
大陸廣西貴港市近日一起醫療事件引發社會高度關注。一名55歲男子因肺炎入院治療，病情原被判定不屬重症，卻在住院短短兩天內突發躁狂行為，最終經搶救無效死亡。家屬對診療與用藥過程提出多項質疑，當地衛生主管機關已介入調查，屍檢結果被視為釐清死因的關鍵。
根據《封面新聞》報導，家屬表示，死者安富生（化名）日前因長期咳嗽自行服藥未見改善，於12月10日下午由妻子陪同前往貴港市第二人民醫院就醫。院方初步診斷為社區獲得性肺炎，認定病情並不嚴重，隨即安排住院治療。
12月11日上午，死者女兒安女士接獲母親來電，指父親狀況異常，她隨即自南寧趕往醫院了解病情。安女士轉述，當時醫師說明僅為肺部輕微發炎，並伴隨體內鈉、鉀離子偏低，整體情況尚稱穩定，並未被告知存在重大風險。
然而，當天下午6時30分過後，安富生病況急轉直下。家屬指出，他在服藥後情緒突然激動，在病房內來回奔走，高聲喊叫「不要給我吃安眠藥，這個藥有毒」。安女士第一時間向醫護人員反映，但患者情緒並未獲得有效控制。
安女士進一步質疑，整個用藥過程中，醫護人員並未向家屬清楚說明藥物名稱、用途、可能副作用與風險，只是將藥物交給家屬，簡單告知「你給他吃」，未履行充分告知義務。
家屬強調，安富生過往身體與精神狀況良好，無精神疾病史，未曾接受重大手術，亦無心臟病史，雖有飲酒習慣但未酗酒，從未出現情緒失控或躁狂行為，此次突發狀況讓家屬難以接受。
隨著患者情緒持續失控，並影響其他病床秩序，院方建議家屬辦理出院，並聯繫精神衛生機構，同時報警處理。安女士回憶，警方到場後以「避免刺激患者」為由，限制家屬靠近，將安富生單獨安置於房間內。
直到當晚10時許，家屬才再度被允許接近患者，卻發現醫護人員已在進行緊急搶救，隨後被告知其呼吸與心跳停止。經一個多小時搶救後，安富生仍未恢復生命徵象，於12月12日凌晨被宣告臨床死亡。
院方病程紀錄顯示，12月11日18時31分，患者出現「情緒亢奮、煩躁不安」，並自行拔除留置針，即便口服地西泮後仍無改善，甚至與其他家屬發生衝突；22時20分仍處於躁狂狀態，院方建議轉往上級醫院；23時20分病情突然惡化，出現呼吸、心跳驟停，立即施行心肺復甦；12日0時17分仍無自主生命跡象，最終於0時50分宣告死亡，死因尚待釐清。
死者家屬事後多次與院方溝通，希望釐清真相，但表示院方態度冷淡，僅回應「有疑問可走司法鑑定與法律途徑」。直到12月14日，在警方協助下，貴港市衛健委派員介入調查；12月15日上午，在司法鑑定人員與院方見證下完成屍檢，目前結果尚未公布。
12月16日，媒體聯繫院方時，院方表示案件已交由醫療糾紛部門處理，暫不接受採訪；衛健委則證實已掌握相關情況，正展開調查，尚未形成結論。
安女士提出多項核心疑問，包括：父親因肺炎住院，為何會突發精神異常？鎮靜藥物的使用是否評估充分、告知是否到位？在病情急遽惡化期間，院方的監護與搶救是否及時、妥當？她表示，家屬的首要訴求是查明死因，並要求院方就診療、溝通與事後處理提出說明，若查有不當，應依法追究責任。
事件曝光後引發大量網友討論，不少人質疑用藥告知與病情監測是否存在疏漏，也有聲音呼籲在屍檢結果出爐前，應保持理性，但同時要求調查過程公開透明，給家屬與社會一個交代。
外界普遍認為，屍檢結果將是釐清爭議的關鍵。無論最終結論為何，此案所引發的醫療告知義務、危急處置流程與溝通態度問題，皆凸顯醫療體系中不可忽視的環節，也考驗主管機關對醫療爭議調查的公信力。
看更多 CTWANT 文章
「鹽酥鴨老闆」酒駕撞死清潔員 民眾黨中評會擬開除黨籍
香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員！被抓包「疑拋售千萬透天」 網怒：要脫產了
爺爺堅持買咖啡遭拒！超商店員謊稱「賣完了」原因曝 網讚：好溫柔
其他人也在看
建中生赴巴西蓋醫院！ 南美行醫近半世紀 醫治勞工「來者不拒」
巴西聖保羅郊區，有一棟開業5年的嶄新醫院，最多可容納超過200個病床，規模相當於台北市的和平醫院。這座「葉氏醫院」，是由台灣人獨資建立，創辦人「葉倫群」在巴西行醫將近半個世紀，以媲美台灣的醫療水準，服務當地的勞工階級。不過巴西私人醫療保險非常昂貴，因此很多打拼大輩子的台商，不願當子女的負擔，退休後獨自回台灣生活。TVBS特派記者許岱軒、朱光弘來自巴西的深入報導。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 11
痛1年半卻查無病因！國三女學霸反覆腹痛跑急診 中醫揭：1體質害的
台中一名林姓國中女資優生，過去一年半期間，反覆出現腹脹與劇烈腹痛，嚴重時不僅痛到冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，多次被家人送往急診，但不論抽血、照X光或照超音波等檢查，都顯示正常，醫師只能開立止痛藥短暫壓制症狀。女資優生也曾接受腸胃科藥物治療，但效果有限，腹痛仍反覆來襲，讓女學生對進食產生巨大恐懼，嚴重影響生活品質與學習。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
比運動更有助長壽！研究：「少吃」就能消除體內毒素
讓細胞有喘息空間、減少長期累積的氧化傷害，是為健康老化鋪路的關鍵，食安專家楊世煒指出，大量研究已經證實，延長壽命最有效的方法之一就是少吃。他強調，這不只是熱量的問題，而是從根本降低身體負擔。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
不是6小時！新研究揭「睡眠這時數」是關鍵門檻：少一點都短命
現代人追求健康、長壽。醫師鄭淳予表示，最新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足的壽命的負面影響，僅次於抽菸。「這意味，即使人拚命飲控、勤跑健身房，但只睡5、6小時，短命的風險仍高於睡得好的人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
30歲台鐵駕駛驚見「肺部滿天星」 醫嘆：罹癌風險增1.5倍！
一位年僅30歲的台鐵火車駕駛員，因出現咳嗽症狀而就醫接受低劑量電腦斷層檢查，結果竟在肺部發現十幾個肺結節，畫面「密密麻麻的」相當驚人。胸腔內科醫師蘇一峰指出，研究顯示鐵路工作人員罹患肺癌風險是一般人的1.3至1.5倍。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 7
20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變
一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
血糖突然失控？醫揪「1食物」害的 很多人一煮就吃好幾天
神經內科醫師林邵臻分享，日前一名原本血糖控制相當穩定的病人回診時，檢驗數據卻出現變化：糖化血色素從6.2上升到7.2，三酸甘油脂仍維持在良好水準（<80），但低密度脂蛋白膽固醇卻上升到 120。林邵臻仔細詢問病人近期的飲食狀況，從水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食，甚至傳統拜拜食物，一項項排除，病人都否認有明顯攝取增加。就在一切看似「找不到原因」時，林邵臻突然靈光一閃，反問病人一句：「你最近是不是吃了很多滷的東西？」病人隨即回答：「我最近滷了很多牛肉。」林邵臻再追問：「該不會是一次滷一大鍋，然後連續吃好幾天吧？」病人只能尷尬地笑了笑，答案不言而喻。 滷味暗藏糖分陷阱 高糖滷汁恐讓血糖更不穩 林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，也因此導致「滷味」、「滷製品」可能含有較高糖分，若經常吃這類「高糖滷味／滷汁食品」，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致「血糖不穩／血糖波動」增加，以及「胰島素阻抗惡化」的風險。 滷汁反覆加熱恐生有害物質 研究點名COPs、HCAs風險 林邵臻強調，無論是在飲料、醬料、滷汁、加工食物等形式中加入糖，都會導致更快速的血糖升常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
這5種水果竟是血糖殺手！ 西瓜、鳳梨升糖速度最快
國健署雖然提倡「天天五蔬果」，鼓勵民眾每日至少攝取3份蔬菜和2份水果，以補充足夠的維生素、礦物質及膳食纖維，但營養師李婉萍提醒，並非所有水果都適合無限量食用，她特別點名5種升糖速度最快的水果，強調重點在於份量控制。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
50歲養生男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中
物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不是香腸、火腿！台大醫：速食店「2物」是致癌的加工肉品
現代醫學已證實，慢性發炎是疾病、癌症的根源。醫師李建璋表示，哈佛大學在進行一項20年的研究後發現，5款食物會導致慢性發炎，包括油炸食物、精緻穀物、含糖飲料、豬油、加工肉品。他特別提醒，加工肉品除了常聽聞的香腸、火腿外，炸雞塊的雞塊、漢堡肉，都添加人工防腐劑、軟化劑。所以，民眾少碰這食用。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
天冷害心梗？！發病前全都吃過「1料理」….最後急送ICU
天冷會增加心肌梗塞的機率，營養師趙強表示，近一個月，他在心臟內科加護病房，遇到好幾位心梗患者，其共同點是發病前都吃了麻油雞、羊肉爐等加酒料理。他表示，即使經過烹調，仍殘留75%的酒精量，恐增加心血管疾病的風險，尤其是心臟病、高血壓、高血脂的患者，別吃這類食物較好。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院急診拒收 心臟驟停「黃金80分鐘搶命」
這起發生在釜山地區的兒科急症轉院事件，再次揭露了南韓醫療體系的重大危機！1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
「1類家常蔬菜」穩血糖、排毒！醫：切完放10分鐘更營養
高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，他建議每天都要吃十字花科蔬菜，其厲害關鍵在於含硫的植化素，有助於啟動肝臟解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力。烹煮時快速汆燙，活性物質才不會流失，還有切好後放置10到15 分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
空腹吃柿子小心「胃長石頭」 醫示警：恐致胃痛腸阻塞
秋天是柿子盛產的季節，但泌尿科醫師呂謹亨提醒，柿子雖然營養價值高，但若吃法不當恐造成腸胃問題，包括空腹吃柿子、特定族群過量食用，以及與高蛋白食物一起吃，都可能對健康造成影響。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
腎友注意！醫列超商購物「5大地雷」千萬別碰
台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，其中洗腎人口接近10萬人。腎臟科醫師洪永祥提醒，腎臟病友到超商購物時，必須避開楊桃、香蕉、奇異果、甜點、起司等五大類地雷食品。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
高雄某飯店爆11人食物中毒…85歲老翁「躺7天了」！衛生局急採檢
開心聚餐怎進了醫院？高雄有一名家屬PO文求助，85歲父親老當益壯，6日到高雄某家飯店聚餐，同場11人回家後出現上吐下瀉等症狀，家父因併發症已躺在醫院7天，抱怨衛生局聯繫不足，「後來已經完全沒消息了」。對此，衛生局今（16）日回應，當天共30人聚餐，11人上吐下瀉，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，釐清真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
睡覺別再開小夜燈！醫示警「增加肥胖風險」：荷爾蒙全被打亂
睡覺開小夜燈會增胖？胸腔暨重症科醫師黃軒指出，睡覺時開著小夜燈，就像是對你的身體「開夜班」，此時褪黑激素會被按下靜音鍵、修復、代謝、荷爾蒙重整，全被打亂，還有研究指出，追蹤4萬名女性長達5年發現，睡覺時暴露在人工光源下的人，更容易變胖，「BMI增加≥10%的機率顯著上升，有些人甚至默默多了5公斤以上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
他不菸不酒超養生！醫揪「1原因」慘罹腎臟癌：很多人都中
醫師劉博仁表示，一名腎臟癌患者不菸不酒、無不良生活習慣，在確診腎臟癌後，經檢測發現，其體內PFOS（全氟辛烷磺酸）高達62 ng/mL、PFAS（全氟/多氟烷基物質）也偏高。他表示，研究發現，PFAS會降低免疫功能、血脂異常、增加腎臟癌風險、增加肝臟負擔（如脂肪肝、肝功能異常）等。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
手搖飲愈喝愈胖？ 營養師揪「真正熱量地雷」：不是無糖就沒事
你喝飲料一定要加料嗎？你是咀嚼系手搖飲愛好者嗎？29歲的上班族林小姐苦笑說自己工作壓力大，下班後點一杯手搖飲「配料滿配」，讓人療癒。但這樣的習慣，也悄悄推高她的體重與健康風險，在一年內，不知不覺間的從L號換穿到2XL號，現在吃飽後，有時都還會覺得2XL緊緊的、很勒。 熱量多來自「加料」 一不小心喝下肚 衛生福利部臺北醫院王盈媗營養師指出，咀嚼系手搖飲其中包含珍珠、粉粿和茶凍等配料，身為咀嚼控的人，上班來一杯越嚼越治癒，但這類飲料因為添加配料，攝取更多的熱量，因此配料的選擇及飲品搭配尤為重要。王盈媗表示，手搖飲料熱量的關鍵往往不是在飲品本身，而是「加料」所帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，卻往往在不知不覺中被喝下肚。 配料分3熱量等級 挑選前想一想 王盈媗強調，喝手搖不是錯，錯在選擇不對。為讓民眾更直覺地了解配料熱量差異，他將配料分為三個熱量等級，讓選擇一目瞭然： ．紅燈區（>150大卡）：草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。．黃燈區（100–150大卡）：蜜紅豆、常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 2
他輕忽「1症狀」慘大腸癌！醫列「10大癌症前兆」
癌症是國人十大死因之首。醫師劉博仁表示，不少癌症患者確診後回想，其實早有前兆，近日他就遇到2名案例，一人是輕忽胃脹症狀，4個月後確診為膽管癌；另一人則是將排便出血視歸因為痔瘡，直到頭暈就醫，才發現得了大腸癌。劉博仁並列出10大癌症警訊，提醒一旦出現應就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1