本是首集來賓？陳水扁節目被下令禁播 謝長廷：怕砸招牌所以沒有接受

記者詹宜庭／台北報導

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平今（6日）晚間6時赴喜來登參加「吃海鮮挺日本」千人宴，包括行政院長卓榮泰、總統府資政謝長廷等人皆出席。對於前總統陳水扁原先開播新節目，卻因行政院長卓榮泰下令未能播出，有媒體指節目首集來賓正是謝長廷，對此，謝長廷表示，「我不敢接受。因為現在年輕一輩網紅很多，我若作為第一位來賓，恐怕會把他的招牌砸掉，所以我沒有接受。」

針對正式就任台灣日本關係協會會長一事，謝長廷接受媒體聯訪時表示，過去在前輩的努力下，台日關係已建立良好基礎，是一種善的循環，他希望未來能持續擴大這樣的善循環，將友好關係昇華為「共同體關係」，做到榮辱與共、一榮俱榮、一損俱損，台日應成為在經濟上繁榮的共同體，也應是安全上的和平共同體。

謝長廷強調，台日關係要從民間開始友好，心理距離成共同體，「快樂的時候大家一起快樂，一方痛苦，另一方也無法快樂」，這是一個理想且良善的狀態，更能成為世界的模範。如果世界都這樣就不會有戰爭，人類就會和平。

媒體追問「前總統陳水扁原本在鏡新聞開設線上新節目《阿扁來了！》，卻因行政院長卓榮泰下令未能播出，且傳出謝長廷原本是節目的第一位來賓？」謝長廷則回「沒有，我不敢接受。因為現在年輕一輩網紅很多，我若作為第一位來賓，恐怕會把他的招牌砸掉，所以我沒有接受。」

