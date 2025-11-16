本月第2起！日本43歲警持槍自戕 死在警局

日本8天內發生2起警察輕生案。（圖／pexels）





日本東京7日發生一起警察持槍自戕案，沒想到事隔8天，15日兵庫縣也發生同樣案件，一名43歲的男性巡查長，被發現頭部流血倒在警署內，附近有一把槍枝，目前朝向輕生案件偵辦。

據《MBS NEWS》、《朝日新聞》、《讀賣新聞》等報導，事發在15日晚間9時35分許，兵庫縣明石市的明石署中，正在值夜班的43歲男性巡查長，被同仁發現頭部流血倒地，送醫約1.5小時後確認死亡。

據了解，死者當天為夜班勤務，同仁因為沒看到他而展開搜索，最後在明石署的道場中間，發現身穿制服、面朝上倒地的他，並在附近拾獲一把手槍，且該槍枝有使用過的痕跡，現場未發現遺書。警方目前正調查輕生是否有輕生可能。

事實上，8天前日本東京才有警察持槍自戕，7日上午7時以前，位於足立區西新井警察署關原3丁目的派出所中，有員警發現一名男性同仁倒臥在地、頭部流血，之後確認死亡。警方指出，死者為32歲巡查長，隸屬地區科，他們在派出所內發現一把手槍，認為他是輕生。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

