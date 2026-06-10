本月3大星座暗戀成真 雙向奔赴甜度爆表

3個星座在本月特別容易迎來感情突破。（示意圖／翻攝自pexels）





本月星象進入情感能量轉折期，金星與木星形成和諧相位，再加上水星順行帶來溝通順暢，使得原本停留在曖昧與暗戀階段的關係開始出現明確變化。《搜狐網》指出，過去不敢說出口的心意，將有機會被對方察覺甚至回應，3個星座在本月特別容易迎來感情突破，不論是重新相遇、關係升溫，還是直接走向告白，都有可能在日常互動中自然發生，讓原本單向的喜歡轉變為雙向奔赴的心動。

射手座：旅途中悄然升溫的心意，對方先一步打破沉默

射手座的你，心裡可能早就住著一個特別的人，只是一直以「朋友」的名義陪伴在對方身邊。你們可能因為學業、工作或旅行而相識，互動自然卻帶著一點說不出口的曖昧。本月在火星與木星能量推動下，特別是在6月中旬的短途旅行、出差或外出行程中，兩人有機會迎來難得的獨處時光。可能是在車程中閒聊、在景點並肩看風景的瞬間，對方會突然變得認真，主動開口表達長久以來的心意，而你也會驚訝發現，原來這份感情並不是單方面的錯覺，而是彼此早已心照不宣的靠近。

天秤座：曖昧關係終於明朗，友情界線被悄悄跨越

天秤座最常遇到的情況，就是一段介於朋友與戀人之間的關係。你們相處自然、聊天頻繁，也習慣彼此存在於生活之中，但始終沒有真正說破那層關係。本月金星與木星的互動，讓情感能量逐漸升溫，特別是在6月中旬的社交場合或日常相處之後，對方可能會出現與以往不同的態度，不再只是以朋友的方式關心你，而是更明確地表達想要靠近的意圖。那一刻的坦白並不是突然的衝動，而是長時間累積情感後的自然流露，原來你們都在等待一個可以跨過界線的契機。

巨蟹座：遺留在過去的心動，再次在現實中重逢

巨蟹座的情感往往帶著記憶的重量，有些人即使已經失聯許久，仍然會在心裡佔有一個位置。本月月亮能量被強化，容易帶來舊人重現的情況，你可能會在某個熟悉的地方、日常場景，甚至是意外的訊息中，再次遇見曾經喜歡過的人。更令人意外的是，對方也可能透露，其實當年並沒有忘記你，只是因為種種原因沒有說出口。這樣的重逢不只是巧合，更像是時間重新給了一次機會，讓原本被擱置的感情再次被喚醒，讓彼此都有勇氣把未完成的心意延續下去。

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