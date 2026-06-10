本月3大星座暗戀成真 雙向奔赴甜度爆表
本月星象進入情感能量轉折期，金星與木星形成和諧相位，再加上水星順行帶來溝通順暢，使得原本停留在曖昧與暗戀階段的關係開始出現明確變化。《搜狐網》指出，過去不敢說出口的心意，將有機會被對方察覺甚至回應，3個星座在本月特別容易迎來感情突破，不論是重新相遇、關係升溫，還是直接走向告白，都有可能在日常互動中自然發生，讓原本單向的喜歡轉變為雙向奔赴的心動。
射手座：旅途中悄然升溫的心意，對方先一步打破沉默
射手座的你，心裡可能早就住著一個特別的人，只是一直以「朋友」的名義陪伴在對方身邊。你們可能因為學業、工作或旅行而相識，互動自然卻帶著一點說不出口的曖昧。本月在火星與木星能量推動下，特別是在6月中旬的短途旅行、出差或外出行程中，兩人有機會迎來難得的獨處時光。可能是在車程中閒聊、在景點並肩看風景的瞬間，對方會突然變得認真，主動開口表達長久以來的心意，而你也會驚訝發現，原來這份感情並不是單方面的錯覺，而是彼此早已心照不宣的靠近。
天秤座：曖昧關係終於明朗，友情界線被悄悄跨越
天秤座最常遇到的情況，就是一段介於朋友與戀人之間的關係。你們相處自然、聊天頻繁，也習慣彼此存在於生活之中，但始終沒有真正說破那層關係。本月金星與木星的互動，讓情感能量逐漸升溫，特別是在6月中旬的社交場合或日常相處之後，對方可能會出現與以往不同的態度，不再只是以朋友的方式關心你，而是更明確地表達想要靠近的意圖。那一刻的坦白並不是突然的衝動，而是長時間累積情感後的自然流露，原來你們都在等待一個可以跨過界線的契機。
巨蟹座：遺留在過去的心動，再次在現實中重逢
巨蟹座的情感往往帶著記憶的重量，有些人即使已經失聯許久，仍然會在心裡佔有一個位置。本月月亮能量被強化，容易帶來舊人重現的情況，你可能會在某個熟悉的地方、日常場景，甚至是意外的訊息中，再次遇見曾經喜歡過的人。更令人意外的是，對方也可能透露，其實當年並沒有忘記你，只是因為種種原因沒有說出口。這樣的重逢不只是巧合，更像是時間重新給了一次機會，讓原本被擱置的感情再次被喚醒，讓彼此都有勇氣把未完成的心意延續下去。
更多東森新聞報導
4生肖月底前貴人上門！專家揭人脈轉運關鍵
清明節水瓶、天蠍運勢旺！重新洗牌看清5事
準備翻身！3星座事業運噴發 升官加薪不是夢
其他人也在看
台股重挫掀恐慌潮 醫：別小看心理壓力 恐釀失眠、焦慮、恐慌
近期全球金融市場震盪加劇，台股受國際股市走弱影響，出現大幅下跌。面對滿盤慘綠，民眾除了擔心荷包失血，更出現焦慮、失眠、胸悶、情緒低落等身心症狀。精神科醫師楊聰財提醒，股市波動帶來的心理壓力不容小覷，若長期陷入憂鬱、失眠甚至產生絕望念頭，應及早尋求專業協助。
威力彩狂飆9億！3生肖正偏財雙豐收 財庫只進不出
威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎上看9億元。《搜狐網》命理專欄發文點名生肖龍、生肖豬、生肖兔的財運暴漲，好運降臨，一路順遂。
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
財神爺報到！「3生肖」下半年好運爆棚 事業、財運都開花
2026年即將進入下半年，不少人關心自己的運勢變化。清水孟國際塔羅小孟老師近日分享下半年好運生肖排行榜，其中屬雞、屬牛及屬龍名列前三名，不僅事業運看漲，財運表現也相當亮眼，有望迎來豐收的一段時間。
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
拿坡里8塊烤雞下殺199元 新品「派對Pizza塔」登場
夏季美食優惠戰升溫！摩斯漢堡、拿坡里披薩、繼光香香雞同步推出新品與優惠活動，拿坡里6塊烤雞與2塊烤腿排塊特價只要199元。
送老父最後一程後卻和3親友同斷魂！桃園重大車禍悲慘故事曝
桃園市今（10日）上午發生轎車逆向撞聯結車的重大死傷車禍，女駕駛跟車上載的3位親友同赴黃泉，據了解今天是女駕駛的93歲老父的「喜喪」，出事的當下是離開告別式會場正要去吃平安餐，沒想到發生憾事。
回檔就是上車機會？法人點名下半年聚焦代理式AI、MLCC與太空經濟
【記者呂承哲／台北報導】美國5月非農就業數據優於預期，引發市場對聯準會政策轉向的擔憂，高估值AI科技股近期出現明顯修正。統一投信認為，本波下跌主要來自先前股市大漲後的籌碼過熱、部分企業財報未能滿足市場過高期待，以及總經數據帶來的短期干擾，在經濟基本面仍穩健、企業獲利持續上修的情況下，科技產業中長期成長趨勢並未改變，市場回檔反而提供長線投資人布局機會。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
十字弓虐殺！台東偏鄉部落成狩獵場 無辜貓狗血染街頭
台東金峰鄉嘉蘭部落發生貓狗遭虐殺事件，近日有多隻民眾飼養的家犬、家貓遭人以十字弓殺害慘死街頭，警方獲報後已鎖定特定嫌疑人，並查獲一把涉案十字弓，犯案動機待調查釐清。
台股強勢反彈一天又破功？專家示警「殺手級利空」：這2族群是重災區
台股日前受到國際情勢及市場賣壓衝擊，一度跌至42376點低檔，不過短短兩個交易日內便強勢反彈超過2300點，幾乎收復先前跌幅。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股9日雖然有不錯的反彈，但仍有2大利空不容忽視，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。狄驤表示，隨著台股在周一......
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
暴雨狂炸鞋襪還是乾的！一票人激推這牌防水神鞋
近期梅雨鋒面發威，各地降雨不斷，不少通勤族都面臨鞋襪濕透的困擾，就有網友在社群抱怨，暴雨狂灌後，許多只標榜防潑水的鞋子都撐不了考驗，急需內行人建議真正的防水鞋款，瞬間引發不少網友共鳴，貼文也湧入大票人推薦，其中一鞋牌堪稱人氣王，多數人都稱讚穿過後就很難變心。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。