本業外更關懷弱勢 桃消圳頂分隊陳彥志獲全國好人好事肯定

桃園市政府消防局圳頂分隊小隊長陳彥志憑藉其近三十年的卓越奉獻，以及長年自發性關懷弱勢的感人善舉，由消防局推薦參加「114年度全國好人好事八德獎」，並成功獲取殊榮。這不僅是對陳彥志個人成就的肯定，更樹立了基層公務員「為民服務」與「關懷社會」的典範。

陳彥志自2016年主動發起「冬季關懷弱勢行動」，不僅自掏腰包發放生活、保暖物資，更是結合消防專業，替這些家庭提供居家安全檢查服務。圖：讀者提供

陳彥志將自己生命中最精華的歲月奉獻給了這份高風險、高壓力的消防工作，在艱辛的消防生涯中，他從基層隊員做起，歷經大大小小的救災、救護勤務，晉升小隊長後也始終堅守在前線，保障了無數市民的生命財產安全。他深知許多災害的發生往往與弱勢家庭或獨居老人的居住環境息息相關，因此，自2016年主動發起「冬季關懷弱勢行動」，不僅自掏腰包發放生活、保暖物資，更是結合消防專業，替這些家庭提供居家安全檢查服務，如電線電器的錯誤使用、熱水器的安裝位置，減少火災與一氧化碳中毒的危險因子。

陳彥志表示，在消防生涯中秉持一步一腳印的信念，做好個人本份的工作，多關心家人生活、關懷周圍需協助的人，更重要的是多關注自己的身心健康。此外也想向學弟妹分享：消防工作講究團隊合作，在執行危險又困難的任務中每個人都是重要的小螺絲，雖為不起眼但其為重要，故不好高騖遠，也不要輕視自我，最重要的是能平安回家。

