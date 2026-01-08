本業與多角化並進 中美晶集團營運亮點齊發

【記者柯安聰台北報導】中美矽晶（5483）12月合併營收71.87億元，月增14.52%，年增7.19%，創歷史同期次高；第4季合併營收194.83億元，季增2.09%，年減2.42%；2025年合併營收781.71億元，較去年減少1.89%。



中美矽晶旗下的環球晶圓（6488）12月合併營收55.06億元，月增16.86 %，年增0.27 %，創歷史同期第3高；第4季合併營收為145.02億元，季增0.06 %，年減11.27%；2025年合併營收達605.98億元，年減3.24 %。中美矽晶集團內關聯企業亦表現亮眼，朋程（8255）及台特化（4772）全年營收皆創下歷史新高；宏捷科（8086）全年營收亦創歷史次高，顯示集團多元布局逐步發酵，整體營運動能持續擴大。



環球晶圓於海外多地設有營運據點，集團營收中外幣交易比重相對較高，若以美元原幣計算，環球晶圓2025年營收表現穩定，2025年全年美元計價合併營收為19.47億美元，幾乎與去年持平；中美矽晶營收亦受子公司環球晶圓營收之影響，若以美元原幣計算，2025全年營收達25.11億美元，年增1.24%。以美元計價之合併營收變化，顯示中美矽晶與環球晶圓實際營運表現仍維持穩健。



在通膨壓力趨緩與部分央行政策調整下，全球經濟維持溫和成長，惟地緣政治與貿易政策不確定性仍為市場帶來挑戰，半導體市場需求結構分化、復甦節奏不均，成熟製程相關應用庫存去化速度較預期平緩，終端消費市場回溫力道有限。在此環境下，環球晶圓持續強化營運韌性，憑藉全球布局與在地化生產優勢，靈活調度產能並最佳化出貨配置，並加速新擴產線的客戶驗證與量產導入，積極回應客戶對在地化供應的長期需求。隨著全球擴產計畫逐步收穫成果，多個關鍵營運據點與產品線營收表現亮眼，日本新潟、宇都宮子公司及丹麥子公司之2025年營收皆創歷史新高；產品方面，氮化鎵（GaN）等利基型產品表現尤為突出。



展望未來，隨著人工智慧、高速運算、矽光子應用及高效能電源管理等技術加速發展，將持續帶動高效率功率元件與先進材料需求攀升，高階應用矽晶圓與SOI晶圓需求強勁，氮化鎵（GaN）產能亦將維持滿載水準；新材料領域方面，環球晶圓相關技術與製程布局穩健推進，持續投入方形晶片與12吋碳化矽（SiC）等新型態材料之研發，並進行送樣與陸續推進相關技術，以因應市場對相關產品之關注與需求。環球晶圓將持續聚焦大尺寸晶圓、先進製程及高附加價值特殊晶圓領域，結合全球製造據點的在地供應優勢與先進製程技術，藉由多元化布局與競爭優勢，穩健推動公司未來成長。



在太陽能產品製造方面，市場預期美國2026年全年太陽能安裝需求將達40至42 GW，受貿易管制及反傾銷、反補貼措施影響，太陽能晶片市場供不應求，台灣合規製造、高品質與高可靠度的產品優勢日益凸顯。另外隨著全球5G通訊、影音傳輸以及VR街景實境需求的激增，低軌衛星需求將於2026年迎來爆發性增長，在此趨勢下，台灣製造的中美矽晶太陽能電池產品，憑藉通過嚴苛信賴性測試、配合美系客戶終端應用驗證，穩健拓展國際市場、掌握成長商機。



在再生能源服務方面，隨著2050淨零排放政策推進，企業加速淨零轉型並加入SBTi承諾，政策與企業雙重動能帶動再生能源市場需求持續擴大。中美矽晶因應產業發展趨勢，深化再生能源事業布局，透過旗下全方位再生能源服務平台「續升綠能」，逐步建立涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能的整合服務架構，回應企業在淨零轉型過程中的實務需求，截至2025年12月底，續升綠能累計簽訂綠電合約已突破180億度。隨著市場需求擴大，續升綠能旗下售電公司續興與艾涅爾2025年合併營收較去年成長近7倍，後續營運動能有望隨市場需求擴大而逐步釋放。在強勁市場需求帶動下，集團旗下綠電服務事業展現出強勁的成長動能，持續放大市場能見度與影響力。



在關聯企業方面，朋程藉由深化車用電子，並跨足AI伺服器電源及能源相關應用布局，整體營運動能穩健成長，2025年營收達81.06億元，年增6.9%，為歷史新高；宏捷科在高速無線傳輸晶片（Datacom）、LiDAR、濾波器（Filter）、無人機等多元應用布局逐步顯現成效，2025年營收全年逐月攀升，全年營收達41.17億元，創歷史次高。



台特化受惠於先進製程帶動核心產品矽乙烷需求持續攀升，營運表現亮眼，2025年個體營收(未合併弘潔科技)年增20%，第4季和12月個體營收刷新紀錄，並已連續11個月營收較去年同期呈正成長；台特化12月合併營收(合併弘潔科技)更首度突破新台幣3億元，繳出亮眼成績。



隨著弘潔科技加入，台特化進一步強化從特殊氣體到設備零件表面精密加工、超高潔淨清洗與再生服務的一站式解決方案能力，全面提升對高階製程精密需求的覆蓋，合併弘潔科技後，2025年全年合併營收達19.9億元，年增128%，推動整體營運規模邁向新高。（自立電子報2026/1/8）