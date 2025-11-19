本波冷空氣最冷時刻要來了！專家示警「1期間」：溫度震盪會比較大

生活中心／黃依婷報導

粉專提醒越接近12月會越有冬天的感覺，溫度震盪也會比較大。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（19）日持續受東北季風影響，夜晚及清晨臺南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷，且白天北臺灣回升不明顯，仍為17、18度。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也示警最冷時刻。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，越晚越冷了，今日將達到最冷時刻，展望未來一週，越接近12月會越有冬天的感覺，但相對的溫度上下起伏震盪也會比較大。

根據中央氣象署資料顯示，今日東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象署指出，明後2天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。週末東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

