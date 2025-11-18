本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時

生活中心／黃依婷報導

本波冷空氣截至18日晚間8點，台灣本島平地最低溫出現在桃園楊梅14.2度。（圖／翻攝自觀氣象看天氣）

今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文，本波冷空氣截至18日晚間8點，台灣本島平地最低溫出現在桃園楊梅14.2度，且各地氣溫與24小時前相比，大概有2到5度的降幅。

廣告 廣告

「觀氣象看天氣」提到，預計隨著冷空氣持續南下，18日開始到20日上半天是本波冷空氣最強的時候，嘉義以北及宜蘭最低溫下探14到16度，花東、澎湖及台南以南，低溫約在17度上下。

「觀氣象看天氣」表示，由於同時會有中高層雲系通過，故19日到20日兩天各地雲量仍會偏多，一整天感受上都會涼涼、冷冷的，預計21日起才會逐漸回溫，這幾天請務必注意穿著，避免感冒著涼了。

更多三立新聞網報導

館長遭毀滅式爆料！他驚覺「突現大量簡體洗地文」：有人很急

王浩宇喊「這3人」進土城發雞排！全場瘋加碼 已破千份了

館長反擊大師兄！律師示警「1後果」：肯定都是猛料

館長遭控要特助拍下體照！律師看傻「真的很照顧下屬」：視為己出的概念

