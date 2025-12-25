本波最低溫要來了！全台入夜後「氣溫急墜」 雨一路下到這天

生活中心／黃依婷報導

中南部目前有太陽出現，但入夜後轉冷的速度快。（圖／翻攝自進擊の天氣小編）

今（25）日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚越低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段。氣象粉專也示警「今晚就有本次冷氣團之『最低溫』出現」。

氣象粉專「進擊の天氣小編」發文，北風呼嘯而過，今年第二波冷氣團也隨之到來，從台北氣象站溫度看來，已經從半夜的19.8度降至目前的15.1度，期間溫度「皆未回升」，受冷空氣影響，各地風大，且「愈晚愈冷」；中南部目前有太陽出現，但入夜後轉冷的速度快，請注意。

「進擊の天氣小編」提到，因為本次冷空氣水氣偏多，北東部的雨還要下個2到3天，中南部在週五也將略顯陰霾，陰冷的感覺，頗有聖誕佳節氛圍，今晚就有本次冷氣團之「最低溫」出現，台南以北低溫都將降至12度到14度，外出請記得基本的保暖措施。

根據中央氣象署資料顯示，下週二到下週三東北季風增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，元旦到1月3日東北季風持續影響及水氣增多，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

