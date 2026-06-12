本洲工業區倉庫失火竄黑煙 高市府罰500萬勒令停工

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄岡山本洲工業區一間工廠倉庫今天晚間發生火警，冒出大量黑煙；環保局稽查發現，現場疑因管理不當，致重油及大量二手太空袋燃燒污染，已裁處最高500萬勒令停工。

高雄市政府環保局AI雲端監控系統晚間7時1分發現岡山本洲工業區冒出大量黑煙，立即派員前往稽查。經查為某間實業公司倉庫區發生火警，現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀污染物。

環保局依違反空氣污染防制法第32條規定，除依法裁處最高罰鍰新台幣500萬元外，並勒令停工。

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環保局表示，火警發生後立即啟動派遣空污小組進行空氣品質監測，現場量測結果顯示，五用偵測器數值未檢出（N.D.）、揮發性有機物濃度為4.9ppm、總懸浮微粒（TSP）為0.106mg/m³。

環保局指出，截至晚間8時30分，現場風向以西南風為主，消防單位已進駐搶救，持續控制火勢中；預估空氣品質可能受影響區域包含岡山區、路竹區及阿蓮區，提醒周邊民眾如聞異味應適時關閉門窗，減少外出，必要時配戴口罩，以降低暴露風險。

環保局強調，廢棄物處理及回收場所堆置大量可燃物，業者應落實防火管理及自主巡檢措施，避免因管理疏失引發火警及空氣污染事件，對於造成空氣污染違規行為，環保局將依法從嚴查處，絕不寬貸；民眾如發現黑煙、異味或其他污染情事，可撥打1999市政專線或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，守護市民健康與環境品質。（編輯：陳仁華）1150612