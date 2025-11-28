本科畢業又通過國考…順利錄取護理師！她上班2天心虛…自揭假身分

記者陳弘逸／台南報導

女子上網買假學歷跟證照，到醫院應徵護理師錄取，上班２天心虛自首。（示意圖／Pixabay）

台南張姓女子網拍「蝦皮」購買偽造的護理師證書及學位證明，到大醫院應徵工作，順利錄取後，到職第2天，張女就心虛向檢方自首，被依法送辦；法官考量，她符合自首要件，認罪且到職工作時間短暫，沒因無法勝任工作造成他人生命、身體受有危害，因此，依法判她緩刑2年，緩刑期間付保護管束，要提供40小時義務勞務，沒收買來的假考試及格證書、學位證明，可上訴。

判決指出，張女明知沒有護理師資格及證書，也並非台中某國立科大畢業，竟在2022年9月間、2024年6月間，上網購買偽造「專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試」護理師證書及學位證明。

廣告 廣告

今年5月張女拿著「假的」證照到台南某大醫院面試，經審核並錄取，於6月9日報到時交出偽造的考試及格證書、學位證明；到職後卻心虛，她在6月11日主動向地檢署自首，遭依法送辦。

法官認為，張女符合自首要件，獲得減刑，且到職工作時間短暫，沒因無法勝任工作造成他人生命、身體受有危害，另審酌她有竊盜前科，坦承犯行，態度良好，堪信無再犯之虞。

法院審理後，將張女依行使偽造特種文書罪，處拘役50日，得易科罰金；緩刑2年，緩刑期間付保護管束，要提供40小時義務勞務，沒收買來的假考試及格證書、學位證明，可上訴。

更多三立新聞網報導

內定7名清潔員…涉收賄390萬又抖出私用公務車！鎮長、鎮代主席遭起訴

站務員叫「小姐」觸碰雷點！她失控潑不明液體1原因構成「公然侮辱」

「情慾女王」超色裸露足跡曝！不只好市多…車廂掀衣露點、停車場全脫光

夜班網咖員不顧少女「邊哭邊掙扎」硬上得逞！隱忍10年…變人妻討回公道

