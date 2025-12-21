《本草綱目》稱「蔬中最利者」：白蘿蔔的止咳智慧與體質禁忌

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨處可買到的白蘿蔔，其實營養成分可不容小覷，包括了豐富的維生素C、膳食纖維、醣類，以及少量的鋅、芥子油、木質素等，《本草綱目》更是稱讚白蘿蔔為「蔬中最利者」。白蘿蔔不只可加強免疫功能、提升抵抗力，還有降低膽固醇、減少膽結石、高血壓、大腸癌等疾病的發生。

但要注意的是，芥子油成分經過烹煮後就會被破壞，因此若想藉由芥子油的效果，達到開胃、去痰、解熱的效用，建議將白蘿蔔做成泡菜等生吃為宜。

止咳效果：白蘿蔔的種子在中藥裡名為「萊菔子」，在中藥方劑中有一道「三子養親湯」，就是選用白芥子、萊菔子、紫蘇子所製成，適合老人家長期慢性咳嗽又多痰的症狀。而若是熱性咳嗽者，也可生吃白蘿蔔，可去痰、解熱。

如何選購：挑選有保留青翠葉柄、根莖厚實有重量且帶有些許泥土、鬚根少、孔洞小的白蘿蔔。此外，也可以手指彈擊，聽聽看是否有清脆的聲響，若無清脆聲即表示已存放多時，內在多為空心。

如何保存：由於莖部與葉子或吸收白蘿蔔根部的水分，因此須先將葉柄切除，並用保鮮膜包覆切口處，並用報紙、紙巾等將白蘿蔔包覆存放於陰涼處或冰箱蔬果室中。

如何吃：可將白蘿蔔磨成泥加入蜂蜜或麥芽糖，浸漬成蘿蔔糖水後飲用，或是將生白蘿蔔醃漬成泡菜生吃，對於熱咳、燥咳有緩解效果。

禁忌症：《本草備要》說：「白蘿蔔性味辛甘」，並無性涼之說，但其性較利，因此體質虛寒或是容易拉肚子的人不宜多吃。此外，若有服用人參、西洋參等中藥材者，也不宜同時吃白蘿蔔，以免藥效遭到破壞。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

