本財年公告僅接納7500難民創新低 大部分是南非白人

川普政府在大舉驅逐非法移民的同時，亦大幅減少接收難民；最新公布將每年最多只接收7500個難民，這是美國歷史上新低，而且大部分是南非白人。致力於難民安置的團體譴責有關決定，形容這是「最糟糕的一天」。

美聯社報導，政府30日在聯邦公告(Federal Register)宣布，「出於人道主義考量或符合國家利益」，由10月1日開始的2026財年，最多只接收7500名難民。公告指出，「在其自己國家裡遭受非法或不公正歧視的受害者」將被視為難民。

然而公告不但沒有具體說明哪些人是屬於難民類別，還指出只有南非白人在難民類別之內， 並沒有提及其他特定群體。

川普政府這個公布，不僅大幅削減拜登政府2024年所設定的12.5萬人上限，更徹底改變美國作為受戰爭及政治迫害者的傳統避風港角色。

一直以來美國被視為是移民及難民的燈塔國家，但在川普政府政策下，難民被視為是對國家安全等方面構成威脅的外國人，必須全力阻止入境。這個轉變也意味著在城市、邊境和入境點，會進一步加強移民執法。

川普今年1月重返白宮第一天，就馬上暫停難民接收項目，之後只有極少數難民獲准到美國，而且大部分是南非白人，來自其他國家的，包括阿富汗人，統統被拒諸門外。

川普政府今年2月宣布一項只接收南非白人的難民計畫，聲稱南非白人農民遭到歧視及暴力，儘管南非政府對此強烈否認。

幾乎所有難民安置及倡權團體紛紛譴責川普政府的最新公布，認為是背棄了美國接納全球難民這個歷史角色。

全國性難民安置機構之一「全球難民」(Global Refuge)，總裁兼執行長維格納拉賈(Krish O’Mara Vignarajah) 指責這是降低了美國的道德地位，而且將接收名額集中在一個群體，損害接收難民項目的公信力。

專門協助阿富汗難民的組織#AfghanEvac，也抨擊這是可怕的背叛，並形容這是「糟糕的一天」。

