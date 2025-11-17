本週三會鄭麗文！黃國昌三句不離民進黨

▲被問及與鄭麗文會面議題是否觸及縣市合作，黃國昌3句不離民進黨，更嗆別拿過去打臉今天的民進黨。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌昨日證實本週將與國民黨新任主席鄭麗文會面，表示雙方正在溝通場地、時間與具體細節，「基本上會全程公開」。今（17）日受訪時表示，目前預定時間是本週三下午，目前雙方黨務主管與工作同仁這一兩天會先去場勘，等確定了再跟外界報告。而被問及2026，黃國昌三句不離民進黨，批評「不要一天到晚用今天的民進黨在打臉昨天的民進黨」。

黃國昌證實本週三將與鄭麗文會面，至於雙方會面議題是否觸及2026深水區，黃國昌表示，一開始跟鄭主席第一次交換意見，雙方都談目標、談願景、談政策，覺得這是台灣人民所共同期待的。那目前中華民國，當民進黨政府把國家搞得四分五裂的時候，真的讓大家必須要冷靜下來重新思考，該如何團結台灣。

黃國昌表示，2012年蔡英文以民進黨主席與總統參選人的身份就說過，說協商式的民主、大聯合政府是未來應該要走的方向，這樣才能夠真正團結台灣，但是現在由賴清德所領導的民進黨變成了另一個樣，甚至用各式各樣的方式來抹黑攻擊。

黃國昌表示，自己想要呼籲民進黨，與其民眾黨跟其他的在野黨，大家努力想要透過聯合政府、協商等民主方式來團結台灣，與其要進行這種政治抹黑，不如回家好好的溫習一下，當初民進黨是怎麼主張的，不要一天到晚用今天的民進黨在打臉昨天的民進黨。

